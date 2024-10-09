أبوظبي تطوع تكنولوجيا الفضاء لتطوير نظام الترام الآلي
تساعد البيانات المستمدة من أجهزة الاستشعار الفضائية والجوية في تشغيل الترام الآلي دون مسارات في أبوظبي، وتلبي هذه الخدمة احتياجات النقل في عطلات نهاية الأسبوع في العاصمة.
وفي مؤتمر أبحاث الفضاء أبوظبي الذي انعقد يوم الثلاثاء، أكد الخبراء أن علوم الفضاء ضرورية لتطوير مهام رحلات الفضاء البشرية وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، ولتقديم مساهمات كبيرة في حياتنا اليومية على الأرض.
وتعمل خدمة الترام الكهربائية التي تربط جزيرة الريم بمارينا مول أيام الجمعة والسبت والأحد، وتضم 14 محطة محددة في العاصمة. وناقش خبراء المجال كيف تسهل البيانات من الأقمار الصناعية الفضائية، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (GIS)، رسم الخرائط الدقيقة وتخطيط المسار لمثل هذا النظام للنقل السريع الآلي (ART).
وقال الدكتور "براشانث ماربو"، نائب رئيس البحث والتطوير في "سبيس 42" (Space 42)، وهي شركة تكنولوجيا فضائية تعمل بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد أدى الجمع بين أجهزة الاستشعار الجوية وأجهزة استشعار الأقمار الصناعية إلى إنشاء كمية كبيرة من البيانات والخرائط الدقيقة للغاية. نستخدم البنية التحتية لهذه الخرائط لإنشاء برامج إضافية". وأضاف: "أحد هذه البرامج هو برنامج المركبات ذاتية القيادة الذي نعمل عليه في مناطق مثل جزيرة ياس ومناطق السعديات".
مشروع التنقل الذكي - وهو شراكة بين دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وشركة سبيس 42 (اندماج شركتي بيانات و الياه للاتصالات الفضائية) - يهدف إلى تنفيذ نظام تنقل ذكي متقدم للإمارة.
وتم تقديم المركبات القادرة على استيعاب ما يصل إلى 240 راكباً، لأول مرة في جزيرة ياس كجزء من مشروع التنقل الذكي في أبوظبي.
يضم نظام النقل في جزيرة ياس وجزيرة السعديات أسطولاً مكوناً من 17 مركبة، بما في ذلك سيارات الأجرة ذاتية القيادة والحافلات الآلية الصغيرة، بالإضافة إلى مركبات نظام النقل السريع الآلي.
وأضاف ماربو: "تمتد هذه (التكنولوجيا) إلى مركبات نظام النقل السريع الآلي التي يمكنك رؤيتها الآن في أبوظبي وهي تنتقل من المارينا إلى ريم مول ... الحافلات الكبيرة التي تشبه الترام. هذه نتيجة مباشرة للعقد (نقاط في الشبكة) تتضمن بنية تحتية شاملة للرسم الخرائطي، وتوفر خرائط ثلاثية الأبعاد أو رقمية عالية الدقة لأبوظبي".
وتتوقف خدمة نظام النقل السريع الآلي بأبوظبي في مواقع مختلفة، بما في ذلك مارينا سكوير، وجاليريا جزيرة المارية، ومسجد الشيخ هزاع بن سلطان، وفندق سيتي سيزونز الحمراء، ومستشفى لايف لاين، ومستشفى إن إم سي التخصصي، وقصر الحصن، وفندق شيراتون الخالدية، وحديقة الخالدية، وحديقة الشيخة فاطمة، والكورنيش، ومارينا مول.
تنطلق الرحلة الأولى من ريم مول في الساعة 10 صباحاً وتصل إلى ريكسوس مارينا مول في ما يزيد قليلاً عن ساعة.
في جزيرة ياس، يعمل قطار النقل السريع الآلي في كل ساعة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، ويتحرك من بوابة الحديقة الجنوبية 2 إلى ياس ووتروورلد، ويتوقف في فنادق ياس، وحلبة مرسى ياس، وعالم فيراري.
سيارات ذاتية القيادة في أبوظبي تنطلق من أوبر
وفي الوقت نفسه، يكتسب دمج التقنيات الذكية في المركبات الآلية والتطبيقات الواقعية واسعة النطاق زخماً كبيراً في جميع أنحاء العالم، وخاصة في غرف التحكم وأنظمة مراقبة الطرق داخل المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
ومن الجدير بالذكر أن شركة "أوبر تكنولوجيز" تخطط لإطلاق سيارات ذاتية القيادة في أبوظبي قريباً باستخدام تقنيات مماثلة. وقد تعاونت شركة أوبر مع شركة "وي رايد" (WeRide) الصينية لإضافة المركبات ذاتية القيادة على منصتها، ومن المتوقع إنطلاقها في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. وبمجرد تشغيلها، ستكون مجموعة محددة من مركبات "وي رايد" متاحة للركاب.