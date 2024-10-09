أبوظبي تطوع تكنولوجيا الفضاء لتطوير نظام الترام الآلي

وفي مؤتمر أبحاث الفضاء أبوظبي الذي انعقد يوم الثلاثاء، أكد الخبراء أن علوم الفضاء ضرورية لتطوير مهام رحلات الفضاء البشرية وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، ولتقديم مساهمات كبيرة في حياتنا اليومية على الأرض.

وتعمل خدمة الترام الكهربائية التي تربط جزيرة الريم بمارينا مول أيام الجمعة والسبت والأحد، وتضم 14 محطة محددة في العاصمة. وناقش خبراء المجال كيف تسهل البيانات من الأقمار الصناعية الفضائية، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (GIS)، رسم الخرائط الدقيقة وتخطيط المسار لمثل هذا النظام للنقل السريع الآلي (ART).

وقال الدكتور "براشانث ماربو"، نائب رئيس البحث والتطوير في "سبيس 42" (Space 42)، وهي شركة تكنولوجيا فضائية تعمل بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد أدى الجمع بين أجهزة الاستشعار الجوية وأجهزة استشعار الأقمار الصناعية إلى إنشاء كمية كبيرة من البيانات والخرائط الدقيقة للغاية. نستخدم البنية التحتية لهذه الخرائط لإنشاء برامج إضافية". وأضاف: "أحد هذه البرامج هو برنامج المركبات ذاتية القيادة الذي نعمل عليه في مناطق مثل جزيرة ياس ومناطق السعديات".