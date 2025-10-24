أبوظبي تطلق نظام السرعة المتغيرة على شارع الشيخ زايد بن سلطان

من أجل تحقيق انسيابية أفضل في حركة المرور في العاصمة أبوظبي، أعلنت السلطات في الإمارة أن نظام السرعات المتغيرة على أحد الطرق الرئيسية سيبدأ العمل به يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر.
وقال مركز النقل المتكامل (أبوظبي للنقل)، إن نظام السرعة المتغيرة سيتم تطبيقه على شارع الشيخ زايد بن سلطان، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات التي ستتغير وفق الحالة المرورية.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي، بحسب ما أوضحه مركز النقل المتكامل.
ستتغير حدود السرعة على هذا الطريق في الحالات التالية:
الظروف الجوية السيئة
خلال ساعات الذروة
أثناء الفعاليات
عند تنفيذ أعمال الطرق
وكان قد تم في وقت سابق من هذا العام خفض السرعة القصوى على شارع الشيخ زايد بن سلطان من 120 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة.