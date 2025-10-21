أبوظبي تطلق مركبات ذاتية القيادة لتنظيف الكورنيش

اتخذت أبوظبي خطوة جديدة في جهودها لتوسيع استخدام وسائل النقل الذاتية القيادة، حيث أطلقت أسطولاً من مركبات التنظيف الذاتية لتنظيف كورنيش الإمارة الممتد.
في وقت سابق من هذا الشهر، أكملت سيارات الأجرة الآلية في أبوظبي 30,000 رحلة، إذ تعمل 44 مركبة من هذا النوع في كل من جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة مصدر. كما توسعت الخدمة لاحقاً إلى جزيرتي الريم والمارية، ما أدى إلى مضاعفة الأسطول ثلاث مرات خلال 12 شهراً فقط.
وبالإضافة إلى سيارات الأجرة الآلية، يمكن الآن لسكان أبوظبي وزوارها أن يشاهدوا مركبات بدون سائق تُعرف باسم «روبو سويبر» تقوم بكنس الكورنيش وتنظيفه وتعقيمه دون أي تدخل بشري.
يُشرف على المشروع قسم تابع لشركة «كي 2» يُدعى «أوتوغو» تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية والذاتية، وبمتابعة من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
تعتمد مركبات «روبوسويبر» على أجهزة استشعار وتقنيات ملاحة حديثة لتوفير حلول تنظيف متقدمة، حيث تتحرك على مسارات مبرمجة مسبقاً وتقوم بعمليات التنظيف دون تدخل مباشر من الإنسان.
وقد جرى تصميمها خصيصاً للبيئات الحضرية مثل الأرصفة والأماكن العامة والمناطق المخصصة للمشاة، مما يساعد في تقليل الاعتماد على العمالة اليدوية وضمان تقديم خدمات نظافة عامة مثالية.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مقطع فيديو يُظهر مركبات «روبو سويبر» أثناء أداء مهامها في التنظيف.
وقال شون تيو، المدير العام لشركة «كي 2»: «تمثل أجهزة روبوسويبر قفزة نوعية نحو بناء مدن المستقبل، ونحن ملتزمون بالاستثمار في التقنيات التي تدعم رؤية أبوظبي وتلبي احتياجات المجتمع اليوم وفي المستقبل».