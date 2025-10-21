أبوظبي تطلق مركبات ذاتية القيادة لتنظيف الكورنيش

في وقت سابق من هذا الشهر، أكملت سيارات الأجرة الآلية في أبوظبي 30,000 رحلة، إذ تعمل 44 مركبة من هذا النوع في كل من جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة مصدر. كما توسعت الخدمة لاحقاً إلى جزيرتي الريم والمارية، ما أدى إلى مضاعفة الأسطول ثلاث مرات خلال 12 شهراً فقط.