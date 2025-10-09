أبوظبي تطلق محفظة سياحية: نقلة نوعية في تجربة السفر والراحة الرقمية

ستقوم مطارات أبوظبي بتجربة محفظة سياحية رقمية في مطار زايد الدولي، بهدف تحسين تجربة السفر من خلال تمكين المدفوعات الأسرع والأسهل والأكثر أماناً للركاب القادمين. تأتي هذه المبادرة ضمن شراكة جديدة بين مطارات أبوظبي وشركة الحيل القابضة لاستكشاف منتجات دفع الجيل القادم، بما في ذلك الحلول المستقرة للعملات الرقمية والأصول الرقمية.

قالت إلينا سورليني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، إن المطارات تتحول من بوابات عبور إلى منصات للتجارة الرقمية السلسة. وأضافت أن الشراكة ستجعل مشغّل المطار يختبر تقنيات دفع بلا نقد من الجيل القادم تبسط كل خطوة في رحلة المسافر، وتعيد تعريف مفاهيم الراحة والاستدامة والوصول المالي.

ووضعت الاتفاقية لجنة توجيهية مشتركة للإشراف على تطوير المشروع وتنفيذه. وستوفر مطارات أبوظبي البنية التحتية، والوصول التشغيلي، ودمج النظام البيئي، في حين ستتولى شركة الحيل القابضة الحوكمة والهيكلة المالية عبر شركاتها التابعة، بما في ذلك بنك زند و"إندكس إكستشينج". وستدمج شركة "زار" المحفظة الرقمية وواجهات الدفع وشركاء النظام.

علاوة على التكنولوجيا المالية، ستركز الشراكة أيضاً على دفع مبادرات التنقل الذكي والاستدامة، بما في ذلك دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النقل الذكي لتحسين الكفاءة التشغيلية والأداء البيئي عبر شبكة مطارات أبوظبي.