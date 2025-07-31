أبوظبي تطلق دورية "رقيب" لرصد المواد الخطرة لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا في طليعة الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتتخذ أبوظبي خطوات إضافية للحفاظ على سلامة النظام البيئي، حيث أطلقت السلطات في عاصمة البلاد، الخميس 31 يوليو/تموز، دورية لرصد المواد الخطرة.

وقد أطلقت شرطة أبوظبي على دورية "رقيب" والتي ستساعد مركز إدارة المواد الخطرة في أبوظبي خلال عمليات التفتيش الميدانية.

وقالت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في أبوظبي إن دورية الرقيب تدمج التطورات التكنولوجية الهادفة إلى تعزيز بيئة مستدامة تدعم الصحة والسلامة العامة.

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وستعمل دورية الرقيب على تعزيز الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات من خلال جمع وتحليل البيانات الميدانية، مما يتيح الكشف الاستباقي عن المواد الخطرة بما يتماشى مع معايير السلامة العامة في أبوظبي، كما ستدعم دورية الرقيب تطوير نظام تنظيمي متكامل يحمي الأرواح والممتلكات في أبوظبي.