أبوظبي تطلق خطة حضرية لتحسين جودة الحياة مع تضاعف عدد السكان بحلول 2040

وأضاف: "يتعين علينا أن نعمل مع كيانات غير حكومية مثل طيران الإمارات ومجموعة الاتحاد للطيران أيضًا. ومن المهم العمل مع هذه الجهات المعنية لخلق البيئة المناسبة للناس. والقطاع الخاص مساهم مهم في تحسين جودة الحياة. وبصفتنا حكومة، نحاول تسهيل الأمر على القطاع الخاص ليكون جزءًا ليس فقط من تطوير الأفكار ولكن أيضًا جزءًا من الاستثمار والعائد في تطوير البنية التحتية".