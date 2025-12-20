أبوظبي تطلق خدمة فحص السكر المضاف في المشروبات المحلاة

في سابقة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أطلقت أبوظبي خدمة اختبار متقدمة لقياس كمية السكر المضاف في المشروبات المحلاة.
تستخدم الخدمة تقنيات علمية متطورة لقياس كمية السكر المضاف، وتدعم سياسة الضريبة الانتقائية التصاعدية على المشروبات المحلاة، التي تم فرضها مؤخرًا في جميع أنحاء الدولة.
ينفذ قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 نموذج "الحجم التصاعدي" على المشروبات المحلاة.
تشمل المنتجات الخاضعة للنموذج الجديد المشروبات المحلاة، بما في ذلك المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على سكر مضاف أو محليات.
فيما يلي أمثلة على المنتجات المعفاة بموجب نموذج الحجم التصاعدي:
مشروبات الطاقة (تظل خاضعة لضريبة انتقائية بنسبة 100 في المئة بناءً على سعر الضريبة الانتقائية).
المشروبات التي تحتوي على 75 % أو أكثر من الحليب أو بدائل الحليب.
حليب الأطفال والأغذية المخصصة للرضع.
المشروبات المخصصة لاحتياجات غذائية أو طبية محددة.
المشروبات المحضَّرة للاستهلاك غير التجاري أو التي تُقدّم في حاويات مفتوحة في المطاعم للاستهلاك المباشر.
وفي الوقت نفسه، لا تُصنّف المشروبات المصنوعة بالكامل من عصائر طبيعية بنسبة 100 في المئة (مثل عصير البرتقال أو التفاح أو الأناناس) ضمن المشروبات المحلاة، حتى لو تجاوز محتواها الطبيعي من السكر 5 غرامات لكل 100 مل، بشرط ألا تتم إضافة أي سكر أو محليات إليها.