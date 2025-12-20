أبوظبي تطلق خدمة فحص السكر المضاف في المشروبات المحلاة

وفي الوقت نفسه، لا تُصنّف المشروبات المصنوعة بالكامل من عصائر طبيعية بنسبة 100 في المئة (مثل عصير البرتقال أو التفاح أو الأناناس) ضمن المشروبات المحلاة، حتى لو تجاوز محتواها الطبيعي من السكر 5 غرامات لكل 100 مل، بشرط ألا تتم إضافة أي سكر أو محليات إليها.