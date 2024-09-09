أبوظبي تطلق خدمة زيارات منزلية لدعم الأمهات الجدد

تم الإعلان عن خدمة جديدة للزيارات المنزلية في أبوظبي لدعم الأمهات خلال فترة ما بعد الولادة.

وستقدم الممرضات المؤهلات والمعتمدات المساعدة النفسية والعاطفية الضرورية لمساعدة الأسر الإماراتية على تجاوز تحديات الأمومة المبكرة.

وتم الإعلان عن البرنامج بعد أيام من قرار أبوظبي لتمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً للنساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص بالإمارة.