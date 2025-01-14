أبوظبي تطلق خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة في فبراير المقبل
أعلنت السلطات في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة لتسجيل ملكية الحيوانات الأليفة، اعتباراً من 3 فبراير المقبل. وستُلزم هذه الخدمة أصحاب القطط والكلاب المزودة بشريحة إلكترونية بتسجيل حيواناتهم الأليفة لدى الجهات المختصة.
وأوضحت دائرة البلديات والنقل أن أصحاب الحيوانات الأليفة سيحظون بفترة سماح لمدة عام كامل لاستكمال تسجيل حيواناتهم دون التعرض لأي عقوبات، بينما يتوجب على المؤسسات التي تمتلك قططاً أو كلاباً إتمام عملية التسجيل خلال ستة أشهر فقط.
وأكدت الهيئة أن التسجيل سيكون مجانياً حتى إشعار آخر، ويمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة التوجه إلى المرافق البيطرية لتسجيل قططهم وكلابهم عند إطلاق خدمة ملكية الحيوانات الجديدة على بوابة "تم" (TAMM) الشهر المقبل. كما ستتمكن المؤسسات أيضاً من تسجيل الحيوانات ونقل ملكية حيواناتها حسب الضرورة.
وتهدف دائرة البلديات والنقل، من خلال إطلاق خدمة ملكية الحيوانات الأليفة عبر بوابة "تم"، إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية لأصحاب الحيوانات الأليفة وحيواناتهم المُزوّدة بشرائح إلكترونية، وذلك لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
الحد من أعداد الحيوانات الضالة
تتبع سجلات الحيوانات الأليفة
التحقق من الهوية بسهولة
تحسين رعاية الحيوان
وإلى جانب التسجيل، يسلط البرنامج الضوء على جوانب أخرى مهمة تتعلق بصحة الحيوانات الأليفة، مثل التطعيمات السنوية، وزرع الشرائح الإلكترونية، والفحوصات البيطرية المنتظمة.