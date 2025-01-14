أبوظبي تطلق خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة في فبراير المقبل

أعلنت السلطات في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة لتسجيل ملكية الحيوانات الأليفة، اعتباراً من 3 فبراير المقبل. وستُلزم هذه الخدمة أصحاب القطط والكلاب المزودة بشريحة إلكترونية بتسجيل حيواناتهم الأليفة لدى الجهات المختصة.