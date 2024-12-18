أبوظبي تطلق حملة توعية للحد من القيادة المتهورة

بعد ثلاثة أسابيع فقط من زفافها، تعرضت ريم إبراهيم لإصابات خطيرة، بما في ذلك تلف واسع النطاق في المخ، مما أدى إلى وفاتها في 31 أغسطس. وقد سلطت أسرتها، التي دمرتها الخسارة، الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بالقيادة المتهورة، حيث قال عمها: "ريم ليست الضحية الأولى ولا الأخيرة للقيادة المتهورة".