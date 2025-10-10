أبوظبي تطلق بطاقات جديدة للوحات الأرقام المميزة
أرقام وبطاقات فريدة في أبوظبي، أصبح بإمكان مالكي السيارات والدراجات النارية التي تحمل لوحات أرقام مميزة التقديم للحصول على بطاقة ملكية جديدة مخصصة لهذه الأرقام.
في خطوة لدعم التحول الرقمي في الإمارة، أعلنت مركز النقل المتكامل (تنقل أبوظبي) يوم الجمعة أن البطاقات الجديدة ستكون ذات تصميم عصري ومزوّدة بتقنيات متقدمة لسهولة الاستخدام.
يمكن لمالكي السيارات والدراجات النارية التقديم للحصول على هذه البطاقات في مراكز إسعاد المتعاملين، وينصح بالاتصال على الرقم 800850 للاستفسار.
في سبتمبر، أصدر مركز النقل المتكامل قراراً بتبسيط عمليات بيع ونقل وامتلاك لوحات أرقام المركبات المميزة، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الحصول على الأرقام المميزة.
وشمل القرار ما يلي:
السماح للمواطنين والمقيمين بالاحتفاظ بأكثر من شهادة ملكية لوحة رقم مميزة.
إتاحة بيع ونقل اللوحات المميزة بشهادة ملكية قانونية بعد الشراء.
السماح بنقل اللوحات إلى الأقارب من الدرجة الأولى دون شهادة ملكية وفق الإجراءات المعتمدة.
تصنيف لوحات المركبات المميزة بأنها ذات رقم مفرد أو مزدوج أو ثلاثي أو رباعي (أما الأرقام الخماسية فتخضع لشروط معينة).
أبوظبي تعتمد بطاقات هوية جديدة للوحات الأرقام المميزة للسيارات والدراجات النارية.