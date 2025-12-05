أبوظبي تطلق "المستجيب المجتمعي" للتطوع في الدفاع المدني

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، عن استعدادها لإطلاق تطبيق "المستجيب المجتمعي"، بوصفه مبادرة استراتيجية تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي في مجالات الدفاع المدني والإسعاف، وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة بدور فاعل في الاستجابة الأولية عند وقوع الحوادث.