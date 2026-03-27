أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة لمواجهة الطوارئ والأزمات

وسط الوضع الإقليمي الراهن، أطلقت أبوظبي حملة المرحلة الثانية الهادفة إلى رفع الوعي العام.
صُمم هذا الدليل لجميع فئات المجتمع، وهو متاح بتسع لغات، تشمل الإنجليزية، والفرنسية، والماليالامية، والأردية، والتاغالوغية، والبنغالية. ويقدم نصائح عملية حول مجموعة من المواضيع، بدءاً من حماية النفس ضد الشائعات والوصول إلى أرقام الطوارئ الرئيسية، وصولاً إلى دعم الأطفال وكبار السن خلال الأوقات العصيبة.
حذر مركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أن تصوير الحوادث يمكن أن يكون خطيراً ومعرقلاً؛ حيث يمكن أن يؤدي إلى:
إعاقة المستجيبين لحالات الطوارئ.
زيادة الازدحام وتشتيت انتباه السائقين.
تعريض المارة والشخص الذي يقوم بالتصوير للخطر.
انتهاك خصوصية المتضررين ونشر معلومات غير دقيقة أو مؤلمة.
كشف تفاصيل حساسة قبل أن تنهي السلطات عملها.
وتحث السلطات المواطنين على إعطاء الأولوية للسلامة والسماح لفرق الطوارئ بإدارة الموقع دون تدخل.
تنصح السلطات بالتحقق من المصدر قبل تصديق أو مشاركة أي أخبار:
الاعتماد دائماً على القنوات الرسمية للحصول على التحديثات.
تجنب نشر معلومات غير مؤكدة، مهما بدت ملحة.
الحذر من العناوين المثيرة المصممة لإثارة الخوف أو القلق.
الإبلاغ عن أي حسابات أو محتويات تنشر معلومات مضللة للجهات المختصة.
قدم المركز الأرقام التالية لدعم السكان في هذه الأوقات:
شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني: 999
طوارئ الكهرباء: 991
طوارئ المياه: 992
دائرة البلديات والنقل: 993
الدعم النفسي (سكينة): 800725462
خدمات الرعاية الاجتماعية: 800444
الإبلاغ عن طوارئ شبكة الصرف الصحي (تاكا ووتر سوليوشنز): 028180000
حكومة أبوظبي: 800555
تعزيز شعورهم بالأمان: طمأنة الأطفال بأنهم بأمان وأن السلطات المعنية تعمل بنشاط لحماية الجميع، مع الحفاظ على نبرة صوت هادئة وواثقة.
الاستماع لمشاعرهم: الانتباه لأسئلة الأطفال ومنحهم مساحة للتعبير عن أنفسهم دون مقاطعة، وتقديم تفسيرات بسيطة وواضحة تناسب أعمارهم.
الحد من التعرض للأخبار المؤلمة: تقليل تعرض الأطفال للصور أو الأخبار التي قد تسبب القلق، والحرص على تلقيهم المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
تنصح السلطات بإبقاء الحيوانات الأليفة داخل المنزل في مكان آمن، مع توفير غذاء وماء وأدوية كافية لعدة أيام. كما يوصى بالآتي:
إبعاد الحيوانات عن الأجسام الغريبة أو المناطق المتأثرة بأي حادث.
تجهيز حقيبة نقل آمنة في حال استدعى الأمر الانتقال لمكان آخر.
في حال عدم القدرة على رعاية الحيوان أو العثور على حيوان سائب، يرجى الاتصال بدائرة البلديات والنقل على الرقم 993.
