أبوظبي تطلق "الحكومة الذاتية" أول موظف رقمي في العالم يلغي الروتين

تشكّل ميزة "الحكومة الذاتية" إنجازاً محورياً في مسيرة الإمارة نحو التحول إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم. وتعمل الميزة تلقائياً على إدارة المهام الحكومية المتكررة للمتعاملين، مثل تجديد التراخيص، ودفع فواتير الخدمات، وحجز المواعيد الطبية الروتينية، دون الحاجة لأي إجراءات أو انتظار من جانب المتعامل. وهي بذلك تمنح الأفراد وقتاً أكبر للتركيز على مهامهم الشخصية.