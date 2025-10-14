أبوظبي تطلق "الحكومة الذاتية" أول موظف رقمي في العالم يلغي الروتين

كشفت أبوظبي اليوم عن إطلاق أول ميزة "للحكومة الذاتية" على مستوى العالم، وذلك بالتزامن مع إطلاق أحدث إصدار من منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تم" على هامش معرض جيتكس العالمي 2025.
تشكّل ميزة "الحكومة الذاتية" إنجازاً محورياً في مسيرة الإمارة نحو التحول إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم. وتعمل الميزة تلقائياً على إدارة المهام الحكومية المتكررة للمتعاملين، مثل تجديد التراخيص، ودفع فواتير الخدمات، وحجز المواعيد الطبية الروتينية، دون الحاجة لأي إجراءات أو انتظار من جانب المتعامل. وهي بذلك تمنح الأفراد وقتاً أكبر للتركيز على مهامهم الشخصية.
وتُعد هذه الميزة امتداداً لقدرات مساعد "تم" الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يقدّم دعماً استباقياً ويتجاوب مع اهتمامات المتعاملين لإكمال العديد من الخدمات نيابة عنهم، مما يضمن التخصيص والأتمتة السلسة لأكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة عبر المنصة الموحدة.
وأكد معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، أن إطلاق الميزة يمثل تحولاً نوعياً نحو حكومة المستقبل، حيث تتحول حكومة أبوظبي إلى شريك ذكي يعطي الأولوية لاحتياجات الفرد، مقدماً للعالم نموذجاً للحكومة الرقمية الاستباقية، وأول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
رحلات استباقية وتجارب متكاملة:
ضمن الإصدار الجديد، تم إطلاق عدة ميزات تعزز من تجربة المتعاملين، حيث:
يدير الذكاء الاصطناعي رحلات المتعاملين بالكامل عبر المنصة.
تُبسط رؤية الذكاء الاصطناعي والدليل الذكي المعاملات المعقدة عبر إرشادات مرئية وصوتية، وتصوير فوري للوثائق لضمان خلو الطلبات من الأخطاء.
تتيح خدمات الترجمة والتفعيل الصوتي التصفح الشامل دون استخدام اليدين باللغتين العربية والإنجليزية.
تُذّكر لوحات المعلومات الشخصية المتعاملين بالمهام والمواعيد النهائية والمعلومات الهامة.
تم توسيع "مساحات تم" لتشمل مجالات جديدة (العائلة، والتنقل، وصحتنا)، حيث تنظّم الخدمات الأساسية بناءً على تجارب الحياة اليومية للمتعاملين بدلاً من الآليات الحكومية.
سيتم إطلاق خدمات "تم" عبر وحدات الهولوغرام المتنقلة في جميع مناطق الإمارة، لتمكين المواطنين والمقيمين من الاتصال الفوري المباشر بموظف حكومي لتقديم دعم شخصي ثنائي اللغة.
أُطلقت خدمة "تم لكم" الجديدة التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار والشركات اقتراح الخدمات والتصويت عليها وتصميمها.
من جانبه، أوضح سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم" - دائرة التمكين الحكومي، أن الميزات الجديدة تعيد تعريف دور الحكومة بالتحول من المعاملات الفردية إلى الرحلات الذكية التي تتكيف مع احتياجات كل فرد، مؤكداً أن الموظف الحكومي الرقمي يهدف إلى استعادة وقت الأفراد وضمان راحتهم.
كما تواصل منصة "تم" توسيع منظومتها، حيث تدمج الآن أكثر من 1100 خدمة من أكثر من 90 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وشملت الشراكات الجديدة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة كوميرا، وبنك ويو (Wio Bank)، وخدمات مقدمة لأول مرة بالتعاون مع دائرة القضاء – أبوظبي وشركة ساعد.
ويؤكد هذا الإعلان، ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، أن الإمارة ترسي معياراً عالمياً جديداً في الحكومة الرقمية.