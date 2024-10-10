أبوظبي: تسهيل تسجيل المتطوعين وتعزيز الشفافية

في عام 2023، تمّ تسجيل أكثر من 873,787 ساعة تطوّعية في أبوظبي، بزيادة بنسبة 63% مُقارنةً بالعام السابق، مما يُبرز الأثر المُتزايد للمُشاركة المجتمعية في الإمارة.