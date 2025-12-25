أبوظبي تسمح لبعض الفنادق والمطاعم باستقبال الحيوانات الأليفة

أدخلت أبوظبي تعديلات على قانون قائم، تسمح الآن لبعض الفنادق والمطاعم باستقبال الحيوانات الأليفة.
أعلنت دائرة البلديات والنقل يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، عن إجراء تعديلات على قرار رئيس الدائرة رقم (4) لسنة 2018، الصادر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن المظهر العام والصحة العامة والسكينة العامة فيما يتعلق بالسيطرة على الحيوانات.
وبموجب الأحكام الجديدة، يمكن للفنادق والمطاعم الحاصلة على تراخيص سياحية في الإمارة الآن استقبال الملاك وحيواناتهم المرافقة، والتي عُرِّفت بأنها الحيوانات الأليفة التي ترافق أصحابها عادةً خارج منازلهم، مثل القطط والكلاب.
بموجب هذا القرار الجديد، يجب على المنشآت التي تختار استقبال الحيوانات الأليفة تخصيص مناطق محددة لها، وتكون بشكل أساسي في المساحات المفتوحة مثل الجلسات الخارجية أو الشرفات. كما يجب عليها توفير مناطق داخلية أو مغلقة مناسبة تماشياً مع سياساتها؛ مع ضمان عدم المساس بمعايير الصحة والسلامة أو رفاهية الحيوانات، كل ذلك مع تحقيق التوازن بين راحة الضيوف والحفاظ على بيئة صديقة للحيوانات الأليفة.
في السابق، كانت لوائح المطاعم في جميع أنحاء الإمارة تحظر دخول الحيوانات الأليفة، باستثناء حيوانات الخدمة المعتمدة.