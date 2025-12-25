أبوظبي تسمح لبعض الفنادق والمطاعم باستقبال الحيوانات الأليفة

بموجب هذا القرار الجديد، يجب على المنشآت التي تختار استقبال الحيوانات الأليفة تخصيص مناطق محددة لها، وتكون بشكل أساسي في المساحات المفتوحة مثل الجلسات الخارجية أو الشرفات. كما يجب عليها توفير مناطق داخلية أو مغلقة مناسبة تماشياً مع سياساتها؛ مع ضمان عدم المساس بمعايير الصحة والسلامة أو رفاهية الحيوانات، كل ذلك مع تحقيق التوازن بين راحة الضيوف والحفاظ على بيئة صديقة للحيوانات الأليفة.