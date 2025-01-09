يتعين على صاحب العمل أن يوفر للموظفين المعدات التقنية اللازمة للقيام بالعمل عن بعد، وأن يقوم بصيانتها.

الإمارات أبوظبي تسمح بتوظيف العمال عن بعد اعتباراً من أبريل أصدرت الإمارة قوانين جديدة لتنظيم العمل، تتيح للشركات توظيف عمال عن بعد وتسمح بترتيبات عمل أكثر مرونة