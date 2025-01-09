أبوظبي تسمح بتوظيف العمال عن بعد اعتباراً من أبريل
أصدرت أبوظبي قوانين جديدة لتنظيم العمل، تتيح للشركات توظيف عمال عن بعد وتسمح بترتيبات عمل أكثر مرونة. ونشرت هيئة التسجيل في المركز المالي الدولي في أبوظبي القوانين الجديدة التي "توفر قدرًا أكبر من الوضوح لأصحاب العمل والموظفين" بشأن حقوقهم والتزاماتهم.
ومن بين التغييرات الرئيسية تعديل تعريف "الموظف" للسماح بالعمل عن بعد أو بدوام جزئي. وتنطبق القواعد الجديدة على الشركات التي تنظمها سوق أبوظبي العالمي.
وستدخل اللوائح حيز التنفيذ في الأول من أبريل، "مما يمنح أصحاب العمل الوقت الكافي لمواءمة سياساتهم الداخلية وعقود العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بالتوظيف مع المتطلبات".
وبموجب القانون الجديد - الذي اطلعت «خليج تايمز» على نسخة منه - يتعين على صاحب العمل أن يوفر للموظفين المعدات التقنية اللازمة للقيام بالعمل عن بعد، وأن يقوم بصيانتها.
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