أبوظبي تستقبل السعوديين بأجواء مفرحة في يومهم الوطني

في أجواء احتفالية مبهجة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تعاونت جزيرة ياس أبوظبي ومطار زايد الدولي لاستقبال المسافرين السعوديين بطريقة لا تُنسى.
امتلأت صالة القادمين بالحياة مع حضور شخصيات وارنر براذرز المحبوبة، "توم وجيري"، اللذين رحّبا بالمسافرين القادمين على أول رحلة جوية واردة من السعودية إلى أبوظبي.
وجال الثنائي الشهير في المطار، حيث احتضنا الأطفال المندهشين وأشاعا الضحك بين الكبار، الذين سارعوا لالتقاط الصور مع شخصياتهم المفضلة وقد تجسدت على أرض الواقع.
وفي لحظة مرحة التقطتها الكاميرات، جذب "توم" و"جيري" طفلاً برفق، كل منهما يحاول لفت انتباهه لمعرفة إلى أي جانب سينضم، وسط أجواء من البهجة أمتعت الحاضرين بالمنافسة الودية.
شاهد الفيديو أدناه:
كما تلقت النساء المسافرات هدايا خاصة مغلفة بعناية في صناديق أنيقة، ما أضفى لمسة إضافية من الأجواء الاحتفالية.
وغمرت الابتسامات وجوه المسافرين الذين حصلوا على حقائب هدايا تحتوي على تذكارات من "عالم فيراري"، و"ياس ووتروورلد"، و"وارنر براذرز وورلد"، و"سي وورلد ياس آيلاند أبوظبي".
وبينما تستعد المملكة السعودية لاحتفالات استثنائية، قدّم قادة دولة الإمارات التهاني إلى القيادة السعودية بمناسبة اليوم الوطني.
وتنظم الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الاحتفال المهيب الذي يتضمن عروضًا جوية مبهرة، واستعراضات بحرية، وألعابًا نارية براقة تُبهج السكان والزوار على حد سواء.
وتحت شعار "فخرنا في هويتنا"، ستنبض المدن بالحياة مع الطائرات الاستعراضية التي تزين السماء بألوان زاهية، فيما تستضيف البحار عروضًا بحرية تشمل فرقاطات وزوارق دورية.
ولتكتمل روعة المشهد، سيُقام عرض بري ضخم يضم الآليات والمعدات العسكرية، إلى جانب فرقة موسيقية عسكرية، ليجمع بين الاستعراض والاعتزاز الوطني.