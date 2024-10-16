أبوظبي تستعد لموسم الصيد بالصقور في 20 أكتوبر

والصيد بالصقور، المعروف محلياً باسم الصقارة، هو رياضة تقليدية عزيزة في الإمارات العربية المتحدة. وكما ذُكر في تقرير سابق، يتم اصطياد الصقور التي تمر عبر شبه الجزيرة العربية وترويضها لتصبح مفترسة و يتم تدريبها تدريباً عالياً في بداية الشتاء. وفي الماضي، كان الصقارة يدربون طيورهم على الصيد، مما يساعد في إطعام أسرهم.