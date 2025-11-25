أبوظبي تستعد للنسخة الأضخم والأكثر استدامة من سباق الفورمولا 1

تبلغ الإثارة ذروتها في جزيرة ياس قبل 10 أيام فقط من انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والمقرر إقامته في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر. ومع احتدام المنافسة على اللقب، من المتوقع أن تكون نسخة 2025 هي الأكبر والأكثر تشويقًا في تاريخ الحدث، بحضور جماهيري مرتقب يتجاوز الرقم القياسي السابق.
المواجهة الثلاثية تحبس الأنفاس
بعد فوز ماكس فيرستابن والاستبعاد المزدوج لفريق مكلارين في سباق لاس فيغاس، تتجه كل الأنظار إلى حلبة مرسى ياس، حيث سيشهد السباق الرابع والعشرون والأخير مواجهة ثلاثية حاسمة. يتصدر لاندو نوريس الترتيب بفارق 24 نقطة فقط عن كل من أوسكار بياستري وفيرستابن، ومع تبقي 58 نقطة متاحة في الجولتين الأخيرتين، فإن لقب هذا الموسم بات على المحك.
استعدادات "إثارة" على مدار الساعة
تجري اللمسات الأخيرة حاليًا على قدم وساق لاستقبال فرق الفورمولا 1 العشرة والسائقين العشرين، بالإضافة إلى ثمانية فنانين عالميين، وتتوقع "إثارة"، الشركة المنظمة للسباق، أن تتجاوز أعداد الجماهير حاجز الـ 192,000 مشاهد الذي سجله سباق العام الماضي، مع حضور زوار من 105 دول، مما يؤكد المكانة العالمية للحدث، كما يشارك أكثر من 40,000 شخص في التحضيرات والعمليات التشغيلية، بما في ذلك بناء الهياكل المؤقتة وتجهيز المسار البالغ طوله 5,28 كيلومترًا، بالإضافة إلى المدرجات ومناطق المشجعين.
وصرح سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، بأن نسخة 2025 ستكون "استثنائية" من حيث الجماهير والمنافسات والترفيه والتجارب الجديدة.
برنامج ترفيهي هو الأضخم في تاريخ الجائزة الكبرى
تتميز نسخة 2025 بتقديم أكبر مجموعة من العروض الترفيهية في تاريخ جائزة أبوظبي الكبرى ضمن فعاليات "ياسلام" المقدمة من اتصالات، والتي وصفت بأنها تضاهي فعالية "سوبر بول" الأمريكية في تأثيرها وجماهيريتها. ويحيي حفلات ياسلام ما بعد السباق من بنك الإمارات دبي الوطني كل من بينسون بون، بوست مالون، إيليانا، ميتاليكا، وكاتي بيري، وتشمل حفلات ياسلام أفتر بارتي الرسمية عروضًا لكالفن هاريس، إدريس إلبا، وفرقة كاين ميوزيك.
نحو نسخة أكثر استدامة
تُعد فعالية هذا العام خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة، وتشمل خفض انبعاثات النطاقين 1 و 2 بنسبة 50% بحلول عام 2030. والاستغناء عن الزجاجات والأكواب البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد واستبدالها ببدائل مستدامة، وتوفير المياه في محطات مجانية وعبوات "ما هوا" التي تعتمد على تقنية تحويل الهواء إلى ماء، ومضاعفة حلول التوليد المؤقتة بالطاقة الشمسية ثلاث مرات وزيادة حلول البطاريات لتخزين الطاقة ستة أضعاف، وتشغيل المولدات المؤقتة بالوقود الحيوي بنسبة 100%. يأتي هذا بعد تدشين موقف السيارات الذي يعمل بالطاقة الشمسية في 2024 ويغطي 30% من احتياجات الحلبة الكهربائية.