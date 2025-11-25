أبوظبي تستعد للنسخة الأضخم والأكثر استدامة من سباق الفورمولا 1

تجري اللمسات الأخيرة حاليًا على قدم وساق لاستقبال فرق الفورمولا 1 العشرة والسائقين العشرين، بالإضافة إلى ثمانية فنانين عالميين، وتتوقع "إثارة"، الشركة المنظمة للسباق، أن تتجاوز أعداد الجماهير حاجز الـ 192,000 مشاهد الذي سجله سباق العام الماضي، مع حضور زوار من 105 دول، مما يؤكد المكانة العالمية للحدث، كما يشارك أكثر من 40,000 شخص في التحضيرات والعمليات التشغيلية، بما في ذلك بناء الهياكل المؤقتة وتجهيز المسار البالغ طوله 5,28 كيلومترًا، بالإضافة إلى المدرجات ومناطق المشجعين.