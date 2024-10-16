أبوظبي تستعد لاستضافة كرة لاس فيجاس الترفيهية الجديدة

سيتمكن السكان والزوار من الاستمتاع بطريقة جديدة تمامًا لتجربة الأحداث والحفلات الموسيقية والعروض. ومن المتوقع أن يضاهي حجم الترفيه في لاس فيجاس كرة سعتها 20 ألف شخص. ومن المتوقع أيضًا أن تجذب الزوار على مدار العام.