أبوظبي تستعد لاستضافة كرة لاس فيجاس الترفيهية الجديدة
من المقرر أن تصبح عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع التالي لاستضافة معلم لاس فيجاس سفير، حسب ما أعلنته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.
سيتمكن السكان والزوار من الاستمتاع بطريقة جديدة تمامًا لتجربة الأحداث والحفلات الموسيقية والعروض. ومن المتوقع أن يضاهي حجم الترفيه في لاس فيجاس كرة سعتها 20 ألف شخص. ومن المتوقع أيضًا أن تجذب الزوار على مدار العام.
ولم تحدد الهيئة مكان وضع الكرة على وجه التحديد، إلا أنها ذكرت أن الكرة ستوضع في مكان مميز في الإمارة.
قال جيمس إل دولان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة"سفير انترتينميت" Sphere Entertainment: "تعمل Sphere على إعادة تعريف الترفيه الحي وتوسيع نطاق تأثيرها التحويلي".
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نحن متحمسون لجلب "سفير" إلى أبوظبي بالشراكة مع "سفير إنترتينمنت"، لنقدم لسكاننا وزوارنا شكلاً جديدًا غير عادي من الترفيه. سيعمل "سفير أبوظبي" على دمج التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة مع القصص الجذابة، مما يخلق ذكريات لا تُنسى لكل من يزور الإمارة".
وبموجب شروط الشراكة، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، ستدفع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لشركة Sphere Entertainment رسوم بدء الامتياز للحصول على الحق في بناء المكان، باستخدام تصميماتها وتكنولوجيتها وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.
وسيتم تمويل عملية البناء من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على أن يقوم فريق الخبراء في شركة Sphere Entertainment بتقديم الخدمات المتعلقة بالتطوير والبناء والافتتاح المسبق للمكان.