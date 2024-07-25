أبوظبي تستضيف 56 مصارعاً في بطولتي محاربي الإمارات

أعلنت "بالمز الرياضية"، إقامة النسختين 51 الدولية و52 العربية من بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، يومي غد الجمعة وبعد غد السبت على صالة "أدنيك مارينا" في أبوظبي.

وتشهد النسختان مشاركة 56 متنافسا ومتنافسة من أبرز أبطال اللعبة، بالتزامن مع أسبوع أبو ظبي للتحدي"، والذي يشهد تنظيم منافسات "يو إف سي 308".

ويتصدر المنافسات الدولية بعد غد السبت النزال الرئيس بين البطل الروسي عمرو ماجوميدوف" الذي لم يهزم من قبل، والساعي للدفاع عن لقب الوزن الخفيف"، مع الكازاخستاني علي عبد الله.

كما يتضمن الحدث نزالا قويا بين الإيطالي "والتر كوجلياندرو" مع بطل بيرو "فيسنتي فارغاس"، بجانب النزالات الأخرى بين الروسي "خبيب نبييف" والبرازيلي "بروس سوتو"، والأسترالي "ترينت جيردهام"، والألباني "فيلسون نديريجوني".

وتقام في الأمسية العربية الأحد المقبل نزالات قوية أيضا بين كيفن عمر من جزر القمر ومحمد جمعة من جنوب السودان، والمصري محمود عبدالرؤوف مع اللبناني عبدول حسين، والمصرية روان ياسر مع الفلسطينية ليزا زامو.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، بفندق " شانغريلا "في أبوظبي بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

وأكد درويش أن البطولة تعد من أكبر وأهم الفعاليات العالمية في الفنون القتالية المختلطة، لاسيما أن إمارة أبوظبي أصبحت عاصمة الفنون القتالية في العالم من خلال النجاحات الكبيرة في تنظيم هذه الفعاليات.

وأوضح أن اللجنة المنظمة تواصل الاستعدادات لتنظيم نسختين تعززان نجاحات البطولة ومكانتها العالمية، بتوجيهات سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومتابعته الدائمة لكل تفاصيل الحدث.

وأضاف أن"محاربي الإمارات" أثبتت نفسها كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا "ملتزمون باستمرار تطويرها وجعلها منصة عالمية تجمع المقاتلين من مختلف أنحاء العالم".