أبوظبي تستضيف مباحثات ثلاثية بين واشنطن وموسكو وكييف لتعزيز مسار السلام

وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن دولة الإمارات أشادت بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، مسلطةً الضوء على مساهمته في تعزيز الاستقرار والدفع بالمسار السياسي نحو السلام.