أبوظبي تستضيف مباحثات ثلاثية بين واشنطن وموسكو وكييف لتعزيز مسار السلام

استضافت أبوظبي مؤخراً مباحثات ثلاثية جمعت ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، مما يمثل خطوة هامة في الجهود المستمرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقالت عفراء الهاملي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية: "أُجريت المناقشات في أجواء بناءة وإيجابية، وشملت انخراطاً مباشراً بين الممثلين الروس والأوكرانيين بشأن العناصر العالقة في إطار السلام الذي اقترحته الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تدابير بناء الثقة الرامية إلى دعم التقدم نحو اتفاق شامل".
وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن دولة الإمارات أشادت بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، مسلطةً الضوء على مساهمته في تعزيز الاستقرار والدفع بالمسار السياسي نحو السلام.
وأضافت: "إن استضافة دولة الإمارات لهذه المباحثات تعكس نهجها الثابت في تعزيز الحوار وخفض التصعيد، بناءً على دورها السابق في استضافة جولات متعددة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي أسفرت عن نحو 17 عملية ناجحة لتبادل أسرى الحرب".
واختتمت قائلة: "تتعامل دولة الإمارات مع الدبلوماسية بقناعة واضحة: وهي أن النزاعات لا يمكن حلها بدون حوار، وأن التقدم يُبنى من خلال الانخراط المستمر. وستواصل دولة الإمارات دعم كافة الجهود التي تدفع عجلة السلام في جميع الأزمات".