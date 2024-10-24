أبوظبي ترفع جودة البناء وتعزيز السلامة ببرنامج جديد

لا يقتصر أثر هذا البرنامج على الارتقاء بقطاع البناء، بل يمتد أيضاً ليشمل تحسين جودة حياة السكان من خلال دعم تطبيق لوائح البناء وتعزيز بيئة قانونية شفافة تنظم أنشطة البناء والإشغال. وسيساهم ذلك في تسهيل المعاملات العقارية، وتشجيع تبني ممارسات البناء المستدامة، والحد من الأثر البيئي للمباني.