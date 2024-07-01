أبوظبي ترصد مستويات الضوضاء لتعزيز جودة الحياة
سيتم تحديد مستويات الضوضاء في أبوظبي في مبادرة أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي.
والهدف من هذه المبادرة هو تحديد مجموعة من مصادر الضوضاء وتحديد المناطق السكنية الأكثر تضرراً. وباستخدام هذه المعلومات، ستتمكن هيئة البيئة – أبوظبي من تقييم التأثير على كل منطقة وإنشاء خريطة لاستهداف المناطق الأكثر تضرراً.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع جودة البيئة في هيئة البيئة – أبوظبي: "بالتوازي مع هذه المبادرة، تم تشكيل لجنة الضوضاء التي تضم أكثر من 10 جهات حكومية".
وأشار إلى أنّ الإمارة بدأت "رصد الضوضاء المحيطة منذ عام 2007 من خلال شبكة مراقبة جودة الهواء". وأضاف الحمادي أنّ المبادرة الحالية تسعى إلى بناء تمثيل كامل ودقيق للتلوث الضوضائي في أبوظبي، ومواصلة الالتزام تجاه البيئة.
وستساعد البيانات التي تم جمعها من خلال المبادرة أيضاً في تطوير تدابير تخفيف الضوضاء.
ومن المنتظر أن تستفيد السلطات الصحية ومخططو المدن والمهندسون من هذه المبادرة. ويمكن اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المخاطر الصحية المحتملة عند تحديد المناطق ذات مستويات الضوضاء الأعلى.
كما يمكن لمخططي المدن أيضاً استخدام نمذجة الضوضاء لحماية المناطق السكنية أو المدارس من مصادر الضوضاء العالية. ويمكن للمهندسين تنفيذ حواجز الصوت والمساحات الخضراء وتغييرات البنية التحتية.