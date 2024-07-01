أبوظبي ترصد مستويات الضوضاء لتعزيز جودة الحياة

وأشار إلى أنّ الإمارة بدأت "رصد الضوضاء المحيطة منذ عام 2007 من خلال شبكة مراقبة جودة الهواء". وأضاف الحمادي أنّ المبادرة الحالية تسعى إلى بناء تمثيل كامل ودقيق للتلوث الضوضائي في أبوظبي، ومواصلة الالتزام تجاه البيئة.

وستساعد البيانات التي تم جمعها من خلال المبادرة أيضاً في تطوير تدابير تخفيف الضوضاء.