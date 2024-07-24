أبوظبي ترتبط جواً بـ17 مدينة عبر "الهند إكسبريس"

أطلقت شركة طيران "الهند إكسبريس" الاقتصادية رحلة مباشرة بين أبوظبي ومدينة بنغالورو الهندية، ومع أكثر من 200 رحلة أسبوعية، تعد بنغالورو أكبر محطة لشركة طيران الهند إكسبريس.

ومع إطلاق رحلة بنغالورو-أبو ظبي، أصبح لدى الهنود من مدن مثل أيوديا، باجدوجرا، بوبانسوار، تشيناي، جوا، جواهاتي، جواليور، حيدر أباد، إندور، جايبور، كولكاتا، لكناو، بيون، رانشي، فاراناسي، وفيساكاباتنام. خيار الاتصال بالعاصمة الإماراتية.

وتسيّر شركة طيران الهند إكسبريس رحلات مباشرة تربط أبوظبي بكل من بنغالورو وكانور وكوتشي وكوزيكود ومانغالورو ومومباي وثيروفانانثابورام وتيروتشيرابالي. فهو يربط 17 مدينة هندية بأبوظبي عبر مسارات متكاملة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "إنديجو" إنها ستطلق رحلات مباشرة بين أبوظبي ومانغالورو وكويمباتور وتيروتشيرابالي اعتباراً من الشهر المقبل.

وستعمل الرحلات الجوية على خط أبوظبي إلى مانجالورو يومياً اعتباراً من 9 أغسطس، كما ستعمل رحلة تيروتشيرابالي إلى أبوظبي أربع مرات أسبوعياً اعتباراً من 11 أغسطس 2024. وستعمل الرحلات المباشرة بين كويمباتور والعاصمة الإماراتية ثلاث مرات أسبوعياً من 10 أغسطس.