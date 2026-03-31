أبوظبي تذكّر بحظر صيد وتداول نوعين من الأسماك من 1 إلى 30 أبريل

ذكّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور بحظر صيد وتداول أنواع معينة من الأسماك خلال موسم تكاثرها، وهو الحظر الذي تم الإعلان عنه في عام 2024.
بموجب القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2024، يُحظر صيد وتسويق أسماك الزريدي والفرش اعتبارا من 1 أبريل وحتى 30 أبريل للأعوام من 2024 إلى 2026.
وذكرت الهيئة في منشور يوم الثلاثاء أن هذا القرار يأتي كجزء من جهود الوزارة لتنظيم الصيد التجاري لضمان استدامة المخزون السمكي في مياه الدولة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا المرسوم ينهي العمل بالقرار الوزاري السابق الذي كان ينظم صيد وتجارة أسماك القابط والكوفر.