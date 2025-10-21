أبوظبي تدشن متحف التاريخ الطبيعي بحوت أزرق ونيزك فضائي وملك الديناصورات

من المتوقع أن يصبح شتاء أبوظبي هذا العام أكثر إثارة، حيث تستعد العاصمة لافتتاح متحفين، في خطوة تمثل إنجازاً ثقافياً بارزاً للإمارة.

أعلنت المدينة للتو عن افتتاح متحف التاريخ الطبيعي الذي سيفتح أبوابه في 22 نوفمبر 2025 في المنطقة الثقافية النابضة بالحياة في السعديات.

نقطة تحول ثقافية

وقد تم مؤخراً الكشف عن موعد افتتاح متحف زايد الوطني المرتقب، والذي يقع في نفس المنطقة، في 3 ديسمبر 2025.

يمتد متحف التاريخ الطبيعي، الذي يرتفع من مياه الجزيرة وكأنه تكوين طبيعي، على مساحة تزيد عن 35 ألف متر مربع. ويأخذ المتحف الزوار في رحلة غامرة عبر 13.8 مليار سنة من التاريخ الطبيعي—بدءاً من الانفجار العظيم وتكوين مجموعتنا الشمسية، وصولاً إلى تطور الحياة، بما في ذلك صعود وسقوط الديناصورات والتنوع البيولوجي للأرض.

صُمم المتحف على يد المهندسين المعماريين المشهورين في شركة Mecanoo، حيث يعكس شكله التكوينات الصخرية الطبيعية، مجسداً هدف المتحف في "ربط الناس بالعالم الطبيعي وإلهام الجيل القادم للتساؤل والاكتشاف والمشاركة في صياغة مستقبل أكثر استدامة".

المعالم الرئيسية

من بين أبرز مقتنيات المتحف ثلاثة مسافرين من أعماق الزمن:

"ستان" (Stan) الشهير: هيكل عظمي شبه مكتمل لديناصور "تيرانوسورس ريكس" (T-rex)، المفترس الذي سيطر على الأرض قبل 67 مليون عام. أكبر حيوان معروف على الإطلاق: ممثل بهيكل عظمي رائع لحوت أزرق أنثى بطول 25 متراً، ليقدم نظرة ثاقبة على التطور والتنوع البيولوجي البحري وقصة الحياة المستمرة على الكوكب. نيزك "مورتشيسون" (Murchison Meteorite): قطعة أثرية شهدت تشكّل كوكبنا وتحتوي على حبيبات يبلغ عمرها سبعة مليارات سنة، تشكلت حتى قبل نظامنا الشمسي.

كنوز الجزيرة العربية

عبر صالات العرض، يشكل التاريخ الطبيعي لـ شبه الجزيرة العربية جزءاً محورياً من سرد المتحف، مسلطاً الضوء على مساهمة المنطقة في قصة الأرض.

ومن أبرز الاكتشافات التي عُثر عليها في أبوظبي نوع منقرض من الفيلة يُعرف باسم "ستيغوتترابيلودون إماراتوس" (Stegotetrabelodon emiratus). تميز هذا الفرد القديم من فصيلة الفيلة بأنياب في فكيه العلوي والسفلي، وهي سمة نادرة غير موجودة في الفيلة الحديثة.

في الداخل، يضم المتحف سلسلة من المعارض الدائمة التي تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن. وتشمل صالات العرض الرئيسية: قصة الأرض، العالم المتطور، عالمنا، الكوكب المرن، ومستقبل الأرض، إلى جانب صالات عرض جانبية مثل مختبر الحفريات (The PalaeoLab)، ومختبر علوم الحياة، ومناخ الجزيرة العربية، وما وراء الأفق، والقصة البشرية.

يمكن للزوار أيضاً استكشاف المسرح التفاعلي (Interactive Theatre)، الذي يقدم تجارب بصرية غامرة تنقلهم عبر الزمن.

فعاليات الافتتاح

بمناسبة افتتاحه، سيقدم المتحف معرضين دوليين مؤقتين: مسيرة الترايسيراتوبس (The March of the Triceratops)، الذي يعرض القطيع الوحيد المتنقل لـ "ترايسيراتوبس" في العالم، ومعرض المصور الفوتوغرافي للحياة البرية لعام 61، وهو أحد أرقى المعارض العالمية للتصوير الفوتوغرافي للطبيعة.

وفي تصريح له، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "يمثل افتتاح متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي إنجازاً كبيراً في رحلتنا لتشكيل المشهد الثقافي للإمارة. يقدم المتحف نظرة معمقة على قصة الحياة على الأرض، مؤطرة لأول مرة من منظور عربي، حيث يشكل التنوع الحيواني والنباتي والتاريخ الجيولوجي للمنطقة جزءاً بارزاً من رحلة الزائر."

وأضاف: "تدعم المؤسسة البحثية والتعليمية التابعة للمتحف المعرفة العلمية وتجري دراسات علمية مبتكرة في علم الحيوان، وعلم الحفريات، وعلم الأحياء البحرية، والبحوث الجزيئية، وعلوم الأرض. ومن خلال تعزيز المشاركة في العلوم الطبيعية، يلهم متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي الأجيال القادمة ويساهم في مستقبل أكثر استدامة".

ينضم المتحف إلى مجموعة المؤسسات الثقافية التي تضم متحف اللوفر أبوظبي، وفريق لومينا أبوظبي (teamLab Phenomena Abu Dhabi)، والمتحفين القادمين متحف زايد الوطني ومتحف غوغنهايم أبوظبي.