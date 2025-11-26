أول خدمة "روبوتاكسي" بدون سائق بأبوظبي أوسطياً

دشنت إمارة أبوظبي اليوم أولى عملياتها التجارية لمركبات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل (المستوى الرابع) في الشرق الأوسط، في خطوة تعد الأولى من نوعها يتم فيها تشغيل مركبات بهذه التكنولوجيا ضمن منصة رقمية رائدة للنقل خارج الأراضي الامريكية، مما يؤكد المكانة الريادية للعاصمة الإماراتية في تبني حلول التنقل المستقبلية.

يمثل هذا الإطلاق خطوة رئيسية نحو التوسع الواسع في حلول التنقل ذاتية القيادة بدولة الإمارات، بفضل الدعم المقدم من مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) ومشغل الأسطول المحلي "تواصل".

وانطلقت العمليات التجارية العامة اليوم في مرحلتها الأولى على جزيرة ياس، حيث تعمل المركبات ذاتية القيادة بشكل كامل دون وجود أي مختص للتدخل، ويشار إليها بأسطول GXR. ويمكن للعملاء الآن طلب هذه المركبات عند استخدام خيارات الرحلات العادية، أو من خلال اختيار منتج "ذاتية القيادة – Autonomous" المخصص، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم ضمن تطبيق النقل.

وجاء هذا الإطلاق نتيجة للشراكة بين شركة وي رايد، وشركة أوبر تكنولوجيز.

يأتي الإطلاق التجاري بعد حصول مركبات "وي رايد" على تصريح اتحادي لتنفيذ عمليات تجارية بدون سائق بالكامل في أكتوبر 2025. وبناءً عليه، منح مركز النقل المتكامل شركتي وي رايد وتواصل أول رخصة تشغيل تجارية لأسطول روبوتاكسي بدون سائق بالكامل في الإمارة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع التجاري وارتفاع معدلات استخدام المركبات إلى دفع خدمات "روبوتاكسي" في أبوظبي نحو تحقيق نقطة التعادل المالي للوحدة التشغيلية.