أبوظبي تُخفض رسوم تراخيصها الاقتصادية وتُعفي من رسوم التجديد

أعلنت أبوظبي عن مبادرة جديدة تسمح للمستثمرين بتحديث تراخيصهم الاقتصادية التي انتهت صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. في المرحلة الأولى من هذه المبادرة، يمكن للمستثمرين الذين انتهت تراخيصهم قبل عام 2010 تجديدها أو تحديث وضعها طوال شهر نوفمبر 2025، مع إعفاء كامل من رسوم التجديد المتأخر. وسيتم الإعلان لاحقًا عن الجدول الزمني لتراخيص انتهت بعد عام 2010.