أبوظبي تُخفض رسوم تراخيصها الاقتصادية وتُعفي من رسوم التجديد

أعلنت أبوظبي عن مبادرة جديدة تسمح للمستثمرين بتحديث تراخيصهم الاقتصادية التي انتهت صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. في المرحلة الأولى من هذه المبادرة، يمكن للمستثمرين الذين انتهت تراخيصهم قبل عام 2010 تجديدها أو تحديث وضعها طوال شهر نوفمبر 2025، مع إعفاء كامل من رسوم التجديد المتأخر. وسيتم الإعلان لاحقًا عن الجدول الزمني لتراخيص انتهت بعد عام 2010.
وأوضحت هيئة التسجيل والترخيص في أبوظبي (ADRA) أن فترة السماح هذه تسهل على المستثمرين تحديث حالة تراخيصهم المنتهية وتجنب الغرامات.
وفقًا للوائح أبوظبي، تُنقل التراخيص التي لم تُجدد إلى سجل التراخيص المنتهية، وإذا استمرت صلاحيتها منتهية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، فإنها تخضع للإلغاء.
وارتفع عدد التراخيص النشطة في أبوظبي بنسبة 19% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
قال محمد منيف المنصوري، المدير العام لهيئة التسجيل والترخيص في أبوظبي: "تدعم هذه المبادرة تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تمكين المستثمرين من تقنين التراخيص المنتهية، مع تبسيط الإجراءات التي تمكنهم من اغتنام الفرص الواعدة ضمن الاقتصاد الديناميكي لأبوظبي."
رسوم تجديد التراخيص الاقتصادية في أبوظبي تختلف بحسب نوع الترخيص والنشاط الاقتصادي، لكنها تشمل رسوم تجديد رسمية منخفضة، مع وجود إعفاءات من الرسوم المتأخرة لفترة السماح كما في هذه المبادرة.