أبوظبي تخفض الغرامات البيئية 25% وفق قواعد جديدة

ومع ذلك، لا تنطبق هذه التسوية على المخالفات المتكررة - ما لم تمر سنة تقويمية واحدة من تاريخ المخالفة السابقة. ولا يمكن أيضًا القيام بذلك في الحالات التي تنطوي على تأثير بيئي كبير، وفقًا لما تحدده إدارة البيئة.