أبوظبي تخفض الغرامات البيئية 25% وفق قواعد جديدة
أعلنت السلطات، السبت، أن المقيمين الذين تكبدوا غرامات بيئية في أبوظبي أصبحوا الآن قادرين على تخفيض العقوبات المفروضة عليهم في حالات معينة.
وأصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة تحدد إجراءات «المصالحة والاستئناف» للمخالفين للقوانين البيئية في الإمارة.
ويُعرض على المخالفين التصالح بشرط أن يدفعوا طواعية 75% من الغرامات الإدارية المستحقة عليهم. وهذا يعني أنه يمكن تخفيض العقوبة بما يصل إلى 25%.
ومع ذلك، لا تنطبق هذه التسوية على المخالفات المتكررة - ما لم تمر سنة تقويمية واحدة من تاريخ المخالفة السابقة. ولا يمكن أيضًا القيام بذلك في الحالات التي تنطوي على تأثير بيئي كبير، وفقًا لما تحدده إدارة البيئة.
وفي حالة عدم إمكانية إجراء المصالحة أو رفض الطلب، يتعين على المخالف سداد كامل الغرامة خلال مدة محددة من تاريخ صدور المحضر الإجرائي.
بالإضافة إلى دفع الغرامات، يتعين على المخالفين للقواعد تصحيح عواقب مخالفاتهم في غضون جدول زمني تحدده هيئة البيئة. وإذا فشل المخالف في القيام بذلك، فستقوم الهيئة بمعالجة التأثير على نفقة المخالف.
كيفية تقديم الاستئناف
يجوز لمن يعتقد أنه تم تغريمه ظلماً أن يتقدم باستئناف خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار. ويجب أن يتضمن الاستئناف شرحاً مناسباً وأي دليل أو بيانات تدعم المطالبة.
في حالة رفض الاستئناف، يلتزم المخالف بدفع الغرامة الإدارية، ويعتبر قرار الاستئناف نهائيًا.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "إن إصدار اللائحة يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التشريعية المتعلقة بإنفاذ القوانين البيئية وفرض الغرامات الإدارية البيئية في أبوظبي".
وستقوم هيئة البيئة - أبوظبي بتنفيذ اللوائح في جميع أنحاء الإمارة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وتطبق اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021.