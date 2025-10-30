أبوظبي تختبر نظارات ذكية لتوثيق معالمها من منظور صناع المحتوى

وبالنسبة لجيل «زد»، فإن السفر لم يعد مرتبطًا بمشاهدة المعالم السياحية بقدر ما يرتكز على سرد القصص. وأوضح مكسيم برافيرمان، المدير الإداري للمبيعات في «غوغل مينا»، خلال حديثه مع كوكس في جلسة النقاش ضمن منتدى «سكيفت»، أن هذا التحول يجبر الوجهات السياحية على إعادة التفكير في طرق تواصلها مع المسافرين الشباب. وأضاف برافيرمان أنه «إذا تحدثت مع أفراد من جيل زد... ستجد أنهم لا يرون أنفسهم سياحًا، بل يعتبر 60 في المئة منهم أنفسهم صانعي محتوى».