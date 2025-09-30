أبوظبي تحظر تعدين العملات الرقمية في الأراضي الزراعية

أكدت أبوظبي حظر تعدين العملات الرقمية في الأراضي الزراعية، مع فرض غرامة قدرها 100,000 درهم على المخالفين، وتضاعف المبلغ في حال التكرار.
أصدرت الجهات المعنية هذا التأكيد بعد رصد مخالفات في عدة مزارع. وأعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها ستعلق جميع الخدمات والدعم المقدم للمزارع المخالفة.
في عام 2024، حذرت السلطات من أن من يتم ضبطهم أثناء تعدين العملات الرقمية في المزارع سيواجهون غرامات تصل إلى 10,000 درهم، مما يعني أن العقوبة في 2025 تمثل زيادة بنسبة 900 في المائة.
ستصدر المخالفات لكل من مالكي المزارع والمستأجرين الذين يُثبت تورطهم في تعدين العملات الرقمية، نظراً للأثر السلبي لمثل هذه الممارسات على استدامة الزراعة والأمن الحيوي، حسب تأكيد السلطات.
ستقوم السلطات بتعليق الخدمات، وقطع الكهرباء، ومصادرة معدات التعدين في المزارع غير الملتزمة، إلى جانب إيقاف برامج الدعم الخاصة بمالك المزرعة، حسب تأكيد أدافسا.
بعد ذلك، سيُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
جددت الهيئة العامة للزراعة والسلامة الغذائية دعوتها لجميع أصحاب المزارع والعاملين الزراعيين في القطاعين النباتي والحيواني إلى الامتناع عن ممارسة أي أنشطة تقع خارج الاستخدامات الاقتصادية الزراعية والحيوانية المعتمدة كما حددتها الهيئة.