أبوظبي تحظر تعدين العملات الرقمية في الأراضي الزراعية

في عام 2024، حذرت السلطات من أن من يتم ضبطهم أثناء تعدين العملات الرقمية في المزارع سيواجهون غرامات تصل إلى 10,000 درهم، مما يعني أن العقوبة في 2025 تمثل زيادة بنسبة 900 في المائة.