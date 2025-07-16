أبوظبي تحدّث قوانين العقارات: تسريع إنهاء عقود البيع وتعزيز حماية المستثمرين

أعلنت الجهات المختصة في أبوظبي عن تحديثات كبرى في قوانين العقارات بالإمارة بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية عالمية.

وكان التغيير الأكثر أهمية الذي تم الإعلان عنه هو حق المطورين في إنهاء اتفاقيات البيع والشراء على الخريطة إذا فشل المشتري في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، شريطة اتباع قواعد وإجراءات محددة.

وقالت إدارة البلديات والنقل إن هذا يلغي الحاجة إلى إجراءات المحكمة أو التحكيم، مما يوفر طريقة أسرع وأكثر كفاءة لحل النزاعات وتقليل مخاطر الاستثمار.

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ويأتي التحديث في إطار جهود أبوظبي المتواصلة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري من خلال توفير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة تدعم مطوري العقارات وتصون حقوق المستثمرين وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.

تتضمن بعض التحديثات الرئيسية في اللوائح ما يلي:

الإطار القانوني الموحد:

ويشمل هذا جميع الأنشطة المتعلقة بالعقارات، من البيع والتسجيل إلى التقييم وإدارة الممتلكات، ووضع المهن غير الخاضعة للتنظيم حاليًا تحت الرقابة وتحسين الشفافية وجودة القطاع.

لجان الملاك تحل محل جمعيات الملاك:

يشمل التحديث تشكيل لجان الملاك بدلاً من جمعيات الملاك. وسيخضع تشكيل هذه اللجان وعملها لقرارات صادرة عن رئيس دائرة البلديات والنقل، ويقتصر دورها على المهام الاستشارية والرقابية.

تحسين الرقابة التنظيمية:

وستكون شركات الإدارة المتخصصة مسؤولة عن الإدارة التشغيلية للممتلكات المملوكة بشكل مشترك، وضمان التنظيم المرن واستدامة المرافق المشتركة والمناطق المشتركة.

تحسين الرقابة التنظيمية، وتمكين مركز أبوظبي للعقارات من ضمان علاقات متوازنة وشفافة بين المطورين والمستثمرين وأصحاب العقارات.

وجاء في التحديث أيضاً أن جدول المخالفات والغرامات الإدارية سيتم تحديده بقرار يصدره رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى إنشاء سوق عقارية أكثر ملاءمة للمستثمرين وأكثر محاسبة وكفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية النمو طويلة الأجل في أبو ظبي.