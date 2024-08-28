أبوظبي تحتفي بتراث الإمارات في أكبر معرض للصيد والفروسية
استمتع بعظمة الثقافة والتراث الإماراتي مع عودة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) الذي طال انتظاره هذا الأسبوع.
ويمكن للمقيمين والزوار إحياء معارك الإمبراطورية العثمانية التاريخية من خلال مهارات الرماية على ظهور الخيل، والاستمتاع بمسابقات ملكة الصقور والكلاب السلوقية، والاطلاع على أفضل سكاكين وبنادق الصيد.
وتعد النسخة الحادية والعشرون من المعرض، وهي النسخة الأكبر حتى الآن، احتفالاً كبيراً بالتقاليد العزيزة للصيد والفروسية.
وعلى مدى تسعة أيام اعتباراً من 31 أغسطس، سيشارك في المعرض أكثر من 1700 عارض و435 شركة محلية ومشاركين من 65 دولة يعرضون منتجات مبتكرة عبر 11 قطاعاً.
ويمكن للزوار استكشاف الثقافة المحلية، ومشاهدة الجمباز والرقص على حصان متحرك، ومشاهدة العروض التقليدية التي تسلط الضوء على التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوجد مسابقات رماية مثيرة وفعاليات أخرى حيث يمكن للمرء اكتشاف العلاقة الفريدة بين الحصان ومدربه. كما يمكن لزوار المعرض التعرف على تاريخ الخيول العربية، وركوب المهور، ومشاهدة الحركات البهلوانية الجريئة وتقنيات ركوب أكثر من حصان.
لا ينبغي تفويت مسابقة جمال الصقور التي تضم فراخاً تصل أعمارها إلى عام واحد، ومسابقة جمال السلوقي العربي التي تعرض هذه السلالة المهيبة في أفضل حالاتها، وفرصة لرؤية أناقة وخصائص الحصان العربي الفريدة خلال المسابقات.
وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، اجتذب المعرض الآلاف من السكان والسياح من خلال مجموعة من الأحداث المثيرة والعروض الحية.
مزاد الصقور عبر الإنترنت
كما سيقام مزاد الصقور الشهير في الساحة الرئيسية، وللمرة الأولى سيتمكن المشاركين من المزايدة على الصقور المميزة عبر الإنترنت أثناء عرضها في منطقة عرض خاصة، هذا بالإضافة إلى المزادات الحية. وفي سابقة أخرى، سيتم إطلاق شارة المعرض للصقور المشاركة.
وقال ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات إن المعرض أصبح حدثاً أساسياً يعزز التراث العربي والتقاليد الأصيلة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "نطمح إلى تقديم نسخة مميزة من المعرض بتنوع ثري من العارضين والفعاليات".
ومن الجدير بالذكر أن مسابقة "جيمخانا" لأصحاب الهمم، في نسختها الرابعة، ستشهد مشاركة المتسابقين في اجتياز مسار مليء بالعقبات، لإظهار مهاراتهم في ركوب الخيل وتعزيز التطور المعرفي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعارضين التنافس على أفضل تصميم للجناح من حيث المواد المستدامة والإبداع، ولقب المنتج الأكثر تميزًا المعروض. يحتفل المعرض بإثارة أسلوب الحياة في الهواء الطلق، ويروج للفنون والحرف اليدوية، ويضم معدات صيد متطورة، بما في ذلك المعدات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الحديثة. كما أنه منصة للتواصل والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في الصناعة.
ويستمر المعرض لمدة تسعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى الثامن من سبتمبر المقبل.