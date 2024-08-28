أبوظبي تحتفي بتراث الإمارات في أكبر معرض للصيد والفروسية

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعارضين التنافس على أفضل تصميم للجناح من حيث المواد المستدامة والإبداع، ولقب المنتج الأكثر تميزًا المعروض. يحتفل المعرض بإثارة أسلوب الحياة في الهواء الطلق، ويروج للفنون والحرف اليدوية، ويضم معدات صيد متطورة، بما في ذلك المعدات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الحديثة. كما أنه منصة للتواصل والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في الصناعة.