أبوظبي: تحالف "بريدج" يرسم مستقبل منظومة المحتوى العالمية

أعلن عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد عن إطلاق تحالف "بريدج"، وهو منظمة فريدة من نوعها تم إنشاؤها لدفع المزيد من الشمول والتنوع والتأثير عبر عوالم الإعلام والمحتوى والترفيه.

يتخذ التحالف من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، ويجمع مجلساً مؤثراً يضم رؤساء دول سابقين، وقادة عالميين، وصناع سياسات، ورؤساء تنفيذيين من قطاعات الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا والتمويل والقطاعات الإبداعية — متحدين بمهمة مشتركة تتمثل في تشكيل منظومة محتوى أكثر تعاوناً وجاهزية للمستقبل.

جاء الإعلان خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس إدارة التحالف في أبوظبي، برئاسة آل حامد، مما يمثل التأسيس الرسمي لقيادة المنظمة وتوجهها الاستراتيجي.

منصة عالمية متجذرة في الإمارات

يعمل التحالف كمنظمة مستقلة قائمة على المهام، ويسعى إلى بناء إطار إعلامي عالمي متصل، مرن، وأخلاقي يعكس القيم المشتركة للتعاون والمسؤولية.

تضم قائمة أعضاء مجلس الإدارة قادة عالميين بارزين من مختلف القطاعات، من بينهم: الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإعلامية؛ وماكي سال، الرئيس الرابع للسنغال؛ والدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس تحالف BRIDGE؛ وجيسيكا سيبل، الرئيس التنفيذي لـ مجلة "تايم"؛ وجانيت يانغ، الرئيس السابق لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)؛ وغيرهم من الشخصيات البارزة.

بناء جسور التفاهم والنمو

قال آل حامد: "تحالف بريدج هو مشروع إنساني واقتصادي وُلد في الإمارات لإعادة تعريف العلاقة بين الإعلام والمجتمع والاقتصاد — ولبناء جسور التفاهم، والتأثير، والنمو بين الأمم، في وقت تحتاج فيه البشرية إلى منصات توحد بدلاً من أن تفرق، وتلهم بدلاً من أن تضلل."

وأضاف: "تؤمن دولة الإمارات بقوة الإعلام كقوة إيجابية تبني الوعي وتوسع فرص التعاون."

وأشار الدكتور الكعبي إلى أنهم يهدفون من خلال التحالف إلى "خلق بيئة مرنة يمكن لجميع اللاعبين فيها تبادل الأفكار، ومشاركة الخبرات، وتحويل الابتكار إلى تأثير ملموس على المجتمعات والاقتصادات."

قمة بريدج: المبادرة الكبرى الأولى

ناقش المجلس الاستعدادات الجارية للمبادرة الكبرى الأولى للتحالف، وهي قمة BRIDGE 2025 — أكبر حدث إعلامي يُقام لأول مرة على مستوى العالم — والتي ستعقد في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض .

ستجمع القمة 400 متحدث عالمي، و 300 عارض، وأكثر من 60,000 مشارك عبر سبعة مسارات للمحتوى: الإعلام، اقتصاد المبدعين، الموسيقى، الألعاب، التكنولوجيا، التسويق، والصورة. ويهدف جدول أعمال القمة إلى تحويل الحوار إلى عمل، وتشكيل شراكات وسياسات واستثمارات جديدة توسع الوصول إلى اقتصاد المحتوى العالمي.