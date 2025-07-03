أبوظبي تتحدى الازدحام: نمو سكاني متسارع وتخطيط حضري يحقق سيولة مرورية عالمية

على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن عدد سكان أبو ظبي سينمو إلى 5.4 مليون نسمة بحلول عام 2040، فإن خبراء النقل يقولون إن الإمارة أثبتت بالفعل قدرتها على إدارة حركة المرور المتزايدة - وربما تعمل حتى على تحسين مستويات الازدحام مع توسعها.

وقال توماس إيدلمان، مؤسس ومدير عام شركة RoadSafetyUAE، إن العاصمة أظهرت "فهماً جيداً للغاية لكيفية التعامل مع زيادة حركة المرور، والتي هي نتيجة لزيادة عدد السكان".

وفي إشارة إلى أحدث بيانات تصنيف الازدحام المروري العالمي، أشار إلى أنه "حتى مع نمو عدد السكان في أبوظبي، تتحسن حركة المرور". واستشهد بتقرير أصدرته شركة تحليلات المرور "إنريكس" في يناير، والذي أظهر أن متوسط سائقي السيارات في أبوظبي أمضوا 19 ساعة فقط في ازدحام مروري عام 2023، وهو من أدنى المعدلات عالميًا. وبالمقارنة، أمضى سائقو السيارات في دبي 71 ساعة في حركة المرور ذلك العام. وأضاف: "إذن، تُحرز أبوظبي تقدمًا رائعًا حتى الآن".

وقال إيدلمان إن الازدحام هو نتيجة قابلة للقياس للتخطيط الحضري السليم، وقد أثبتت سلطات أبو ظبي قدرتها على مواءمة تطوير البنية التحتية مع الطلب المستقبلي.

سيعملون على توحيد جهود تطوير البنية التحتية للطرق، وتطوير التكنولوجيا المُستخدمة. وقد أثبتوا في الماضي أنهم سيواصلون ذلك.