أبوظبي تتحدى الازدحام: نمو سكاني متسارع وتخطيط حضري يحقق سيولة مرورية عالمية

على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن عدد سكان أبو ظبي سينمو إلى 5.4 مليون نسمة بحلول عام 2040، فإن خبراء النقل يقولون إن الإمارة أثبتت بالفعل قدرتها على إدارة حركة المرور المتزايدة - وربما تعمل حتى على تحسين مستويات الازدحام مع توسعها.
وقال توماس إيدلمان، مؤسس ومدير عام شركة RoadSafetyUAE، إن العاصمة أظهرت "فهماً جيداً للغاية لكيفية التعامل مع زيادة حركة المرور، والتي هي نتيجة لزيادة عدد السكان".
وفي إشارة إلى أحدث بيانات تصنيف الازدحام المروري العالمي، أشار إلى أنه "حتى مع نمو عدد السكان في أبوظبي، تتحسن حركة المرور". واستشهد بتقرير أصدرته شركة تحليلات المرور "إنريكس" في يناير، والذي أظهر أن متوسط سائقي السيارات في أبوظبي أمضوا 19 ساعة فقط في ازدحام مروري عام 2023، وهو من أدنى المعدلات عالميًا. وبالمقارنة، أمضى سائقو السيارات في دبي 71 ساعة في حركة المرور ذلك العام. وأضاف: "إذن، تُحرز أبوظبي تقدمًا رائعًا حتى الآن".
وقال إيدلمان إن الازدحام هو نتيجة قابلة للقياس للتخطيط الحضري السليم، وقد أثبتت سلطات أبو ظبي قدرتها على مواءمة تطوير البنية التحتية مع الطلب المستقبلي.
سيعملون على توحيد جهود تطوير البنية التحتية للطرق، وتطوير التكنولوجيا المُستخدمة. وقد أثبتوا في الماضي أنهم سيواصلون ذلك.
وأضاف أن الطلب العام على خيارات النقل الجماعي غير البري يشهد نموًا متزايدًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة: "يتصدر التوسع المستمر لمنظومة النقل العام، أي نظام النقل الجماعي العام، والذي يُفضل ألا يكون مرتبطًا بالطرق، قائمة رغبات مستخدمي الطرق في الإمارات. فهم يرغبون في رؤية نقل جماعي مرتبط بالسكك الحديدية، أي المترو والسكك الحديدية، لتخفيف حركة المركبات على الطرق". وبينما لا يوجد في أبوظبي نظام مترو حتى الآن، فقد طُرحت خططٌ لتطوير سكك حديدية مستقبلية لتكملة شبكة الحافلات وسيارات الأجرة المتوسعة في الإمارة.
كما سلّط إيدلمان الضوء على أهمية دمج التطوير الحضري مع أدوات الذكاء الاصطناعي لاستباق تغيرات حركة المرور ودعم تخطيط البنية التحتية المستدامة. وأوضح قائلاً: "يلعب الذكاء الاصطناعي في هذا السياق دورًا بالغ الأهمية في التخطيط الحضري. لذلك، سيتم إجراء عمليات محاكاة لفهم مواقع بناء وتوسيع البنية التحتية السكنية في الإمارة. ونتيجةً لذلك، سيتم عرض تدفقات حركة المرور بشكل أساسي، وسيتم أخذها في الاعتبار لتخطيط وتوسيع البنية التحتية للطرق الحالية".
من المنطقي جدًا افتراض أنهم سيكونون على دراية تامة بالتطورات. أعتقد أن هناك رسالة قوية مفادها أن سلطات أبوظبي تتمتع بفهم دقيق لما يحدث - ما حدث في الماضي وما سيُحدث في المستقبل أيضًا. وبينما حظيت دبي والشارقة باهتمام عام أكبر فيما يتعلق باختناقات المرور، قال إيدلمان إن أبوظبي لا تزال تُحقق أداءً جيدًا بالمقارنة.
أبوظبي مدينة محظوظة نوعًا ما. لدينا بيانات نُشرت مؤخرًا عن حركة المرور. إنها من أكثر العواصم أمانًا في العالم. كما تعلمون، هناك اختناقات مرورية في الإمارات، وأبوظبي ليست من بينها. لذا، لا أتوقع أي تأثير.
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