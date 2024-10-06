أبوظبي تتأهب لهطول أمطار متفاوتة الشدة حتى الأربعاء
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن مناطق عدة في إمارة أبوظبي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة اعتباراً من يوم الإثنين 7 أكتوبر وحتى الأربعاء 9 أكتوبر، وحثت السلطات السكان على توخي الحذر أثناء التقلبات الجوية.
وبحسب تقرير أصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية في وقت سابق من اليوم، فإن هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة في البلاد سيكون بسبب انخفاض الضغط السطحي، كما ستكون هناك "كتلة هوائية باردة نسبيًا في المستويات العليا".
وشهدت بعض مناطق الإمارات، الأحد (6 أكتوبر)، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وتساقط حبات البرد على منطقتي مربد ومايدق في الفجيرة. كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهاً باللون البرتقالي لتشكل السحب الحملية المصاحبة لهطول الأمطار، ويستمر التنبيه حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.
وفي توقعاتها، قالت هيئة أبوظبي للأرصاد الجوية إن هناك احتمالاً لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة في المناطق الداخلية من العاصمة، مصحوبة برياح نشطة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتوقع هطول أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة على مناطق مختلفة من مدينة العين، قد تكون مصحوبة برياح نشطة إلى قوية خلال الفترة ذاتها.
وأضافت الهيئة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، أن من المتوقع أن تشهد منطقة الظفرة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة في مناطق متفرقة، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.
وفي الوقت نفسه، حثت الهيئة الجمهور على الالتزام بالسرعات المحددة وتجنب السفر إلى الوديان، كما طلبت منهم حمل أدوات الإسعافات الأولية ومصادر الإضاءة البديلة.