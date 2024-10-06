أبوظبي تتأهب لهطول أمطار متفاوتة الشدة حتى الأربعاء

وأضافت الهيئة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، أن من المتوقع أن تشهد منطقة الظفرة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة في مناطق متفرقة، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.