أبوظبي: العمة تنقذ إبن شقيقها من مرض مميت بجزء من كبدها

في أحد مستشفيات أبوظبي، انحنت عمة شابة فوق ابن أخيها البالغ من العمر خمسة أشهر، تقبّل جبينه بلطف، وهي تعلم أنه في غضون ساعات قليلة، سيكون جزء من كبدها يعمل داخل جسده الصغير.

كان الرضيع أحمد يحيى، الذي لا يتجاوز وزنه 4.4 كيلوغرام، وهو أخف من كيس صغير من الأرز، في المستشفى، وكان كبده ينهار بسرعة. فقد سبق لوالديه يحيى وزينب الياسي أن دفنا ابنًا آخر بسبب نفس المرض، وكان من غير المتصور أن يفقدا ابنًا آخر.

قالت عمته: "قلت لنفسي، إذا كان بإمكاني أن أكون فرصته في الحياة، فلا بد أن أفعل ذلك. إنها رابطة لا يمكن أن تنكسر".

بالنسبة لوالدي أحمد، فإن اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء هذا العام هو أكثر من مجرد تاريخ في التقويم. إنه تذكير باليوم الذي تغير فيه مستقبل عائلتهما إلى الأبد.

مرض نادر وذكرى مؤلمة

كان مرض أحمد يتقدم، مهددًا بإيقاف كبده وأنظمته الحيوية الأخرى. ويعتبر تشخيص "اضطراب الغلكزة الخلقي المرتبط بجين ATP6AP1" نادرًا جدًا، حيث تم تسجيل أقل من 25 حالة في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لعائلة الياسي، لم تكن الأخبار صادمة فحسب، بل مؤلمة أيضًا.

أحمد هو الطفل الخامس للزوجين، والفتى الأول الذي يبقى على قيد الحياة بعد فقدان ابنهما الآخر، الذي كان يُدعى أحمد أيضًا، في عام 2010 بسبب مرض في الكبد. قال يحيى: "عندما أخبرنا الأطباء بحالته، شعرت أن التاريخ يعيد نفسه. عاد إلينا ألم فقدان ابننا الأول بقوة".

في البداية، أمل الأطباء أن تستقر مستويات إنزيمات الكبد لدى أحمد بعد الولادة، لكن حالته تدهورت مع مرور الأيام. في مدينة برجيل الطبية (BMC)، أوضح فريق بقيادة الدكتور جونز شاجي ماثيو، جراح زراعة الأعضاء والبنكرياس والكبد، خطورة الوضع.

وقال الدكتور ماثيو: "هذا المرض هو حالة خطيرة وشاملة للعديد من الأجهزة، وتؤثر بشكل خاص على الكبد. في حالة أحمد، كان المرض يتجه نحو الفشل الكامل للكبد. بالنظر إلى ندرته، لم تكن هناك إرشادات واضحة، بل قرارات معقدة يجب اتخاذها تحت الضغط. لكننا كنا نعرف شيئًا واحدًا على وجه اليقين - أنه يحتاج إلى عملية زرع دون تأخير".

بالنسبة لطفل صغير جدًا، كان الوقت هو العامل الأكثر أهمية. فقد يستغرق انتظار متبرع متوفى وقتًا طويلاً. كان الخيار الوحيد الممكن هو الزرع من متبرع حي. وبينما كان الفريق الطبي يدرس التحديات السريرية للجراحة على رضيع بحجم وحالة أحمد، وجدوا متبرعة من داخل العائلة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

جراحة المليمترات

تطوعت زوجة شقيق يحيى لإجراء الفحوصات كمتبرعة محتملة، وظهر أنها مطابقة تمامًا.

قالت العمة: "لم أفكر بجدية في التبرع بالأعضاء من قبل. لكن عندما علمت أن جزءًا من كبدي يمكن أن ينقذه، لم أتردد. قرأت كل ما يمكنني عن الجراحة، وسألت الأطباء كل سؤال كان لدي، وقررت المضي قدمًا".

في 4 أبريل 2025، أجرى فريق زراعة الأعضاء متعدد التخصصات في BMC جراحة الأطفال الصعبة التي تُجرى في المنطقة. وبقيادة الدكتور غوراب سين، مدير جراحة الزراعة، والدكتور ماثيو، تطلبت العملية دقة فائقة.

وقال الدكتور سين: "كانت هذه عملية دقيقة استمرت 12 ساعة، وشملت جراحتَي المتبرعة والمتلقي. استخدمنا قطعة أحادية من الكبد، وهي جزء صغير جدًا من كبد المتبرعة، وقمنا بتشكيلها لتناسب تمامًا تشريح الرضيع. في طفل بهذا الحجم الصغير، يكون كل وعاء دموي أرفع من عود الثقاب، ونحن لا نعمل بالمليمترات، بل بأجزاء من المليمتر. هامش الخطأ هو صفر".

وقام بدعم الجراحين أخصائيو التخدير للأطفال الدكتور رامامورثي باساران، والدكتور جورج جاكوب، والدكتورة أنشو س.، إلى جانب استشاري العناية المركزة للأطفال الدكتور كيساوا راماكريشنان وفريقه. تطلبت كل مرحلة من مراحل العملية، من إعداد الكبد المتبرع به إلى توصيل الأوعية الدموية الدقيقة، تنسيقًا لا تشوبه شائبة.