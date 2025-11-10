أبوظبي تؤمّن المركبات ذاتية القيادة لأول مرة في خطوة رائدة للنقل الذكي

وأضاف: "العديد من المدن تضع خرائط طريق للاقتصاد والإنجازات، وتتحدث عن برامج تجريبية، ورؤى طويلة الأمد، وتقنيات ما زالت في المختبرات. أما في أبوظبي، فذلك المستقبل موجود بالفعل على طرقنا، وفي أجوائنا، ومندمج ضمن تخطيطنا الحضري. تصنيفنا الأخير كخامس أفضل مدينة ذكية عالمياً في مؤشر المدن الذكية يبرهن أن رؤيتنا تحقق نتائج ملموسة. لقد تقدمنا تسع مراتب خلال خمس سنوات فقط بفضل قراراتنا الحاسمة وبنائنا للأسس اللازمة للتكنولوجيا المتقدمة والتحول الحقيقي. نحن ندمج الابتكار في نسيج الحياة اليومية، وأطلقنا سلسلة من المبادرات الريادية التي نقلت مفهوم التشغيل الذاتي من الفكرة إلى الواقع."