أبوظبي تؤكد: "جبهتنا الداخلية مستقرة" وقطاعاتنا الحيوية تعمل بكامل طاقتها

أكدت أبوظبي أن "الوضع الداخلي مستقر" بعد اعتراض صواريخ إيرانية فوق الإمارة.

وقالت في بيان يوم السبت: "في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، تؤكد الجهات المختصة في أبوظبي أن الوضع الداخلي مستقر، وأن المنظومة التشغيلية في مختلف القطاعات الحيوية تعمل بكامل جاهزيتها، بما يضمن استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، مع وضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار كأولوية قصوى."

وقالت إن دولة الإمارات تعتمد على منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، مبنية على التخطيط الاستباقي والتنسيق واتخاذ القرارات السريعة.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

وأضافت الإمارة: "تتم إدارة التطورات من خلال آليات مراقبة مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين."

وقالت الإمارة إنه سيتم إبلاغ الجمهور بأي تطورات تستدعي الإعلان عنها في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية المعتمدة. كما تم حث المقيمين على توخي الدقة والاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية، دعماً للاستقرار وتعزيزاً لثقة المجتمع.