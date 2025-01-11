الإمارات
أبوظبي: انقلاب سيارة وحوادث تصادم لتشتت انتباه السائقين
يقول ضابط الشرطة: "فقدان التركيز لفترة وجيزة يمكن أن يؤدي إلى كارثة" وحث السائقين على البقاء منتبهين أثناء القيادة
في مقطع فيديو صادم نشرته شرطة أبوظبي، حاولت تسليط الضوء على مخاطر القيادة دون انتباه.
,تظهر عدة مقاطع فيديو حوادث مرورية كبرى ناجمة عن تشتت انتباه السائقين. في المثال الأول، تصطدم سيارة صالون بسيارة دفع رباعي تباطأت سرعتها بسبب حركة المرور، مما يتسبب في انقلابها في تصادم بين عدة سيارات.
وفي حادثة أخرى، اصطدمت سيارة بشاحنة صغيرة، مما أدى إلى اصطدامها بحاجز على جانب الطريق. وفي حادثة أخرى، ظهرت سيارة دفع رباعي وهي تخرج عن السيطرة وتصطدم بحاجز بمفردها.
ثم يظهر ضابط شرطة على الشاشة ليشرح كيف يمكن للقيادة المشتتة أن تعرض حياة السائقين للخطر. ويقول: "إن فقدان التركيز لفترة وجيزة يمكن أن يؤدي إلى كارثة"، ويحث السائقين على البقاء منتبهين أثناء القيادة لتجنب المفاجآت.
شاهد الفيديو أدناه: