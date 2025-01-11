أبوظبي: انقلاب سيارة وحوادث تصادم لتشتت انتباه السائقين

,تظهر عدة مقاطع فيديو حوادث مرورية كبرى ناجمة عن تشتت انتباه السائقين. في المثال الأول، تصطدم سيارة صالون بسيارة دفع رباعي تباطأت سرعتها بسبب حركة المرور، مما يتسبب في انقلابها في تصادم بين عدة سيارات.