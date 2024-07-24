أبوظبي: المغتربون الهنود يبحثون ارتفاع أسعار تذاكر الطيران
ستستضيف حوالي 30 منظمة وجماعة مجتمعية هندية للمغتربين قمة نيودلهي لجذب انتباه السياسيين وصناع القرار نحو الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران، خاصة خلال مواسم العطلات، والتوصل إلى حل دائم.
ومن المتوقع أن تشهد "قمة المغتربين في دلهي" التي ينظمها مركز كيرالا الثقافي الإسلامي في أبو ظبي في 8 أغسطس، مشاركة كبار السياسيين الهنود وحوالي 200 من أفراد الجالية من دولة الإمارات . وسيتم عقده بالتعاون مع مركز كيرالا الثقافي الإسلامي KMCC، دلهي، وحوالي 30 جمعية من أبوظبي.
حيث تسجل أسعار الرحلات الجوية إلى الوجهات الشهيرة ارتفاعاً هائلاً خلال العام الجديد والعطلات المدرسية والمهرجانات والمناسبات مثل أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.
وقال شكور علي كالونجال، رئيس مركزمركز كيرالا الثقافي الإسلامي في أبو ظبي: “إنه أمر غير إنساني حيث ترتفع أسعار تذاكر الطيران، وخاصة في قطاع كيرالا والخليج، بشكل كبير خلال موسم العطلات. وبصرف النظر عن 3-4 أشهر، فإن الأسعار باهظة، إن عمالنا ذوي الياقات الزرقاء هم الأكثر تضررا، يسافرون مرة واحدة كل عامين، والارتفاع المفاجئ في أسعار تذاكر الطيران يترك فجوة في جيوبهم".
ومن بين القضايا الحاسمة الأخرى التي سيتم طرحها خلال القمة، الإلغاء الكبير للرحلات الجوية والخدمات غير المنتظمة التي تقدمها شركة طيران الهند إكسبريس، مما يسمح لمزيد من شركات الطيران الدولية بالعمل من أبوظبي.
وأضاف :"نحن نحاول إقناع جميع أعضاء البرلمان من ولاية كيرالا في لوك سابها (مجلس النواب بالبرلمان الهندي) وراجيا سابها (مجلس الشيوخ) بالمشاركة في القمة، لقد قدمنا تقريرا مفصلا وسننقل مخاوفنا إلى السياسيين الذين ساعدناهم في الفوز خلال الانتخابات. لقد حان الوقت للتصرف. وسنطلب تدخل الحكومة الهندية في هذا الصدد”.
وقال "كالونجال إن هاريس بيران"، عضو البرلمان في راجيا سابها من الرابطة الإسلامية للاتحاد الهندي، هو أيضًا رئيس مركز كيرالا الثقافي الإسلامي في دلهي، ويعمل على إنجاح هذه القمة.
وأثار النائب هاريس بيران هذا الأسبوع مسألة الزيادة الهائلة في أسعار تذاكر الطيران في راجيا سابها. نأمل أن يعالج رام موهان نايدو، وزير الطيران المدني الفيدرالي، مخاوفنا.
ومؤخراً، اجتمع ممثلون عن حوالي 30 مجموعة من المغتربين في المركز الإسلامي الهندي في أبو ظبي للإعلان رسمياً عن القمة.
لقد أثرنا هذه القضية هنا منذ سنوات لكننا فشلنا في الحصول على رد إيجابي. لذا قررنا الآن أن نرفع أصواتنا أمام سياسيينا. ولا يقتصر الأمر على أبوظبي أو الإمارات فحسب، بل منطقة الخليج. وتتظاهر الحكومات المتعاقبة بعدم الاهتمام بالضجة التي تثيرها منظمات المغتربين المطالبة بالحل الدائم. وقال كالونجال: “نأمل في التوصل إلى حل دائم لهذه المشكلة الشائكة”.