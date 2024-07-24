أبوظبي: المغتربون الهنود يبحثون ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

ستستضيف حوالي 30 منظمة وجماعة مجتمعية هندية للمغتربين قمة نيودلهي لجذب انتباه السياسيين وصناع القرار نحو الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران، خاصة خلال مواسم العطلات، والتوصل إلى حل دائم.

ومن المتوقع أن تشهد "قمة المغتربين في دلهي" التي ينظمها مركز كيرالا الثقافي الإسلامي في أبو ظبي في 8 أغسطس، مشاركة كبار السياسيين الهنود وحوالي 200 من أفراد الجالية من دولة الإمارات . وسيتم عقده بالتعاون مع مركز كيرالا الثقافي الإسلامي KMCC، دلهي، وحوالي 30 جمعية من أبوظبي.

حيث تسجل أسعار الرحلات الجوية إلى الوجهات الشهيرة ارتفاعاً هائلاً خلال العام الجديد والعطلات المدرسية والمهرجانات والمناسبات مثل أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.