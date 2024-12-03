"هاري روكي"ينفي من الإمارات تورطه في المقامرة بالفلبين

وكان "هاري روكي" قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة خلال رئاسة الرئيس السابق "رودريجو دوتيرتي"، في فترتين منفصلتين: من عام 2017 إلى عام 2018، ومن عام 2020 إلى عام 2021. وجاءت الشكوى الموجهة ضده على خلفية إدراجه في المخطط التنظيمي لشركة تشغيل الألعاب الخارجية الفلبينية (وهي شركة مقامرة تخدم العملاء خارج البلاد (بوجو))، حيث تم تصنيفه فيها كـ"المستشار القانوني" للشركة.