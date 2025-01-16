أبوظبي: العيادات البيطرية تتلقى الاستفسارات حول توجيهات تسجيل الحيوانات الأليفة
تلقت العيادات البيطرية ومنظمات إنقاذ الحيوانات في أبوظبي العديد من الاستفسارات حول التوجيه الجديد لتسجيل القطط والكلاب في قاعدة بيانات مركزية جديدة.
وبحسب الدكتور "لويس ميندوزا"، المدير العام لعيادة "بيت بافيليون"، فإن عيادته تتلقى مكالمات هاتفية من "اصحاب الحيوانات الأليفة" بشأن كيفية تسجيل حيواناتهم. وقال: "يريد الكثير منهم معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم القيام بذلك، أو أن تقوم العيادة بالتسجيل". "كان البعض قلقاً بشأن الخصوصية. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعتاد الجميع على النظام".
وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من الوعي، وأضاف: "سيصبح أصحاب الحيوانات الأليفة أكثر وعياً بمسؤولياتهم، وسيفكرون قبل تبني حيوان جديد في أسرهم".
في يوم الثلاثاء، أصدرت دائرة البلديات والنقل قراراً جديداً يفرض على مالكي الحيوانات الأليفة تسجيل قططهم وكلابهم عبر بوابة "تَمّ". سيوفر هذا النظام قاعدة بيانات مركزية -سيتم إطلاقها في فبراير- لمالكي الحيوانات وحيواناتهم المزودة بالشريحة الإلكترونية. وفقاً للسلطة المعنية، يحصل مالكو الحيوانات الأليفة الحاليون على فترة سماح مدتها سنة لإتمام عملية التسجيل دون فرض غرامات، بينما يجب على المنشآت التي تمتلك القطط والكلاب إتمام العملية في غضون ستة أشهر.
مالكون أكثر مسؤولية
وأوضح الدكتورميندوزا، أن المنصة الجديدة التي سيتم تنفيذها قريباً ستربط هوية الحيوان بصاحبه، حيث سيتضمن التسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالحيوان بما في ذلك تفاصيل صحته وتطعيماته، وهذا من شأنه أن يضمن لأصحاب الحيوانات الأليفة تحمل مسؤولية أكبر تجاه حيواناتهم الأليفة، وفي حال ضياع حيوان أو إصابته، ستتمكن كل عيادة في الإمارة من الوصول إلى قاعدة البيانات المركزية ومساعدة الحيوان والعثور على صاحبه.
وقال "ديفيد آبلبي"، مؤسس منصة السلامة المجانية للحيوانات الأليفة (microchipped.ae)، إن هذه الخطوة "خطوة مهمة وإيجابية نحو رعاية الحيوانات" وأضاف أنها تصب في مصلحة الجميع. وأضاف: "هذه المبادرة لا تفيد فقط أصحاب الحيوانات الأليفة من خلال ضمان لم شملهم بشكل أسرع مع الحيوانات الأليفة الضالة، بل تساهم أيضاً في الجهود الأوسع للسيطرة على اكتظاظ الحيوانات الضالة".
في عام 2023، تم العثور على أكثر من 150 قطة ملقاة بمنطقة الفلاح في أبوظبي. وقد عمل رجال الإنقاذ ليلاً ونهاراً لرعاية العديد منها وإعادتها إلى أصحابها الأصليين.
العثور على الحيوانات الأليفة المفقودة
وأضاف ديفيد إن تأسيس قاعدة بيانات مركزية سيكون أمراً بالغ الأهمية في تحسين فرص العثور على الحيوانات الأليفة المفقودة، ووصفه بـ "الوقت المثير" لأصحاب الحيوانات الأليفة ومحبي الحيوانات. وأضاف: "الزخم الذي ستخلقه هذه الخطوة سيؤثر بشكل إيجابي طويل الأمد على معايير رفاهية الحيوانات في البلاد."
وأوضح الدكتور لويس كيف سيساعد هذا النظام. وقال: "في الوقت الحالي، عندما يتم إحضار حيوان أليف إلى العيادة، يمكنهم فحص الرقاقة الإلكترونية، ولكن لا يمكنهم فعل الكثير بتلك المعلومات." وأضاف: "لكن إذا كان هناك قاعدة بيانات مركزية، ستتلقى العيادة التي أجرت عملية تركيب الرقاقة إشعاراً. وإذا قام المالك بتسجيل الحيوان على أنه مفقود، سيتمكنون من تحديده على الفور."
وقالت ياسمين، المقيمة في أبوظبي والتي فقدت قطتها منذ أسبوعين، إنها تشعر بتفاؤل حذر حيال هذا القرار. وأضافت: "قطتي ليو مفقودة منذ أسبوعين، وعلى الرغم من أنها تحتوي على رقاقة إلكترونية، إلا أنني لم أتمكن من العثور عليها." وتابعت: "بينما يعد هذا التحرك خطوة للأمام مقارنة بالنظام الحالي، أتمنى أن يكون مجرد بداية لسلسلة من الخطوات الأخرى. في الوقت الراهن، هذا النظام يعمل فقط إذا قام شخص ما بإحضار القطة إلى طبيب بيطري. إذا تم التخلص من القطة أو أخذها شخص آخر، فلن يستطيع المالك تتبعها."
وأضافت أنها تأمل أن يتم اتخاذ خطوات أخرى لربط الرقائق الدقيقة بأجهزة التتبع، وهو ما من شأنه أن يجعل من الممكن لأصحاب الحيوانات الأليفة تتبع حيواناتهم الأليفة. "ومع ذلك، ما زلت متمسكة بالأمل في أنه بمجرد وضع النظام موضع التنفيذ، سنكون قادرين على العثور على ليو".