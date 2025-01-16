أبوظبي: العيادات البيطرية تتلقى الاستفسارات حول توجيهات تسجيل الحيوانات الأليفة

وقالت ياسمين، المقيمة في أبوظبي والتي فقدت قطتها منذ أسبوعين، إنها تشعر بتفاؤل حذر حيال هذا القرار. وأضافت: "قطتي ليو مفقودة منذ أسبوعين، وعلى الرغم من أنها تحتوي على رقاقة إلكترونية، إلا أنني لم أتمكن من العثور عليها." وتابعت: "بينما يعد هذا التحرك خطوة للأمام مقارنة بالنظام الحالي، أتمنى أن يكون مجرد بداية لسلسلة من الخطوات الأخرى. في الوقت الراهن، هذا النظام يعمل فقط إذا قام شخص ما بإحضار القطة إلى طبيب بيطري. إذا تم التخلص من القطة أو أخذها شخص آخر، فلن يستطيع المالك تتبعها."