أبوظبي: الإقامة الذهبية لأصحاب اليخوت الفاخرة

أصحاب اليخوت الخاصة التي يبلغ طولها 40 متراً أو أكثر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة اليخوت، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون، وكبار المساهمين في شركات بناء اليخوت، ووكلاء اليخوت المركزيين، ومقدمي خدمات اليخوت، ومقدمي تأمين اليخوت، مؤهلون للحصول على التأشيرة.