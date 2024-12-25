أبوظبي: الإقامة الذهبية لأصحاب اليخوت الفاخرة
أطلقت إمارة أبوظبي مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم التأشيرة الذهبية لأصحاب اليخوت الفاخرة في العاصمة.
وقد تم تصميم "المرفأ الذهبي" لجذب الأفراد ذوي الثروات الطائلة للاستثمار واستكشاف أبوظبي.
وتم إطلاق هذه المبادرة من قبل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وياس مارينا الذي تديره شركة "ياس" لإدارة الأصول، وهي شركة تابعة لشركة "ميرال".
ويتيح هذا لأصحاب اليخوت المؤهلين فرصة الترشح للحصول على تأشيرة ذهبية لمدّة 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح لهم الإقامة طويلة الأمد. ومن خلال "المرفأ الذهبي"، يُمكن لأصحاب اليخوت الاستمتاع بإمكانية الوصول غير المسبوقة إلى فرص الاستثمار في الإمارة.
وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية المدينة السياحية 2030.
من هو المؤهل؟
أصحاب اليخوت الخاصة التي يبلغ طولها 40 متراً أو أكثر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة اليخوت، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون، وكبار المساهمين في شركات بناء اليخوت، ووكلاء اليخوت المركزيين، ومقدمي خدمات اليخوت، ومقدمي تأمين اليخوت، مؤهلون للحصول على التأشيرة.
كما أنّ أفراد الأسرة المباشرين للمرشحين مؤهلون أيضاً للانضمام إلى القائمة.
وستكون ياس مارينا ومكتب أبوظبي للاستثمار بمثابة الجهات الرسمية المرشحة.