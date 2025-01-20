أبوظبي الأولى عالمياً في الأمان لعام 2025 للمرة التاسعة
احتلت أبوظبي المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم بحلول عام 2025، وهي السنة التاسعة على التوالي التي تتصدر فيها القائمة منذ عام 2017، وفقاً لقاعدة بيانات "نامبيو" عبر الإنترنت.
وتتصدر أبوظبي قائمة تضم 382 مدينة عالمية في تصنيف عام 2025، كما احتفظت بلقب "نومبيو" كأكثر مدينة آمنة في العالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
ويعكس التصنيف جهود الإمارة في تطوير الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الأمنية الرائدة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، أن الجهات المعنية ستواصل العمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي مع المجتمع.
وأشاد بجهود كافة العاملين والمنتسبين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الذين أدوا المهام الموكلة إليهم بأعلى درجات الاحترافية، ما انعكس إيجاباً على التحسين المستمر لجودة الخدمات الشرطية والمرورية والأمنية.