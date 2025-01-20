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الإمارات

أبوظبي الأولى عالمياً في الأمان لعام 2025 للمرة التاسعة

تتربع على قمة قائمة تضم 382 مدينة عالمية في تصنيف 2025، بفضل جهودها في تعزيز جودة الحياة للجميع
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احتلت أبوظبي المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم بحلول عام 2025، وهي السنة التاسعة على التوالي التي تتصدر فيها القائمة منذ عام 2017، وفقاً لقاعدة بيانات "نامبيو" عبر الإنترنت.

وتتصدر أبوظبي قائمة تضم 382 مدينة عالمية في تصنيف عام 2025، كما احتفظت بلقب "نومبيو" كأكثر مدينة آمنة في العالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ويعكس التصنيف جهود الإمارة في تطوير الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الأمنية الرائدة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، أن الجهات المعنية ستواصل العمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي مع المجتمع.

وأشاد بجهود كافة العاملين والمنتسبين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الذين أدوا المهام الموكلة إليهم بأعلى درجات الاحترافية، ما انعكس إيجاباً على التحسين المستمر لجودة الخدمات الشرطية والمرورية والأمنية.

Khaleej Times - Arabic Edition
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