أبوظبي الأولى عالمياً في الأمان لعام 2025 للمرة التاسعة

احتلت أبوظبي المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم بحلول عام 2025، وهي السنة التاسعة على التوالي التي تتصدر فيها القائمة منذ عام 2017، وفقاً لقاعدة بيانات "نامبيو" عبر الإنترنت.