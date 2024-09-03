أبوظبي: افتتاح أول حرم دولي لمعهد التكنولوجيا الهندي
افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يوم الاثنين، أول حرم دولي لمعهد التكنولوجيا الهندي - دلهي (IIT-Delhi) في أبوظبي، مما يمثل حدثاً بارزاً في مجال التعليم والبحث العلمي بين الإمارات والهند.
وخلال الحفل، تم الإعلان عن شراكات استراتيجية بين فرع المعهد الجديد في أبوظبي والمعهد الأم في دلهي، بالإضافة إلى تعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة في أبوظبي مثل جامعات خليفة و محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و السوربون أبوظبي و زايد. تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات.
وخلال الزيارة، قام سموه بجولة في الحرم الجامعي واطلع على البرامج الأكاديمية والمرافق التي يقدمها المعهد.
يشمل التعاون مع جامعة خليفة تبادل مرافق البحث ومساحات المختبرات، وكذلك تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
يتضمن التعاون مع جامعة السوربون أبوظبي مشاريع بحثية مشتركة وتبادل طلاب الدراسات العليا وكذلك تنظيم الندوات والاجتماعات العلمية.
كما ستشارك جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الأبحاث المشتركة من خلال تخصيص منح المشاريع الأولية من قبل المؤسستين، والتعاون في التدريس المشترك وبرامج التدريب القصيرة، واستضافة برامج التدريب الداخلي.
وتتضمن الشراكة مع جامعة زايد استضافة برامج تبادل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتعاون في التعليم والبحث، والإشراف المشترك على أبحاث التخرج، واستضافة الفعاليات الأكاديمية، بما في ذلك المؤتمرات المشتركة، والندوات البحثية، والطلاب والمسابقات وورش العمل.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان دور المؤسسة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مركز عالمي متنوع وشامل للتعليم وتطوير المعرفة، ودعم جهود أبوظبي المستمرة لمعالجة تغير المناخ وإنتاج قادة الاستدامة في المستقبل.
تم التوصل إلى اتفاق إنشاء هذا الحرم الجامعي خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، إلى الهند في يوليو 2023، حيث شهد توقيع الاتفاقية مع رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي".
ورافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس أمناء جامعة باريس السوربون أبوظبي، ومعالي سارة مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وسعادة مبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وسعادة ريما المقرب المهيري المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي وعضو مجلس أمناء جامعة زايد، وسعادة "سنجاي سودهير" سفير جمهورية الهند لدى الدولة، والبروفيسور "رانجان بانيرجي" مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، والبروفيسور "شانتانو روي" المدير التنفيذي للمعهد الهندي في دلهي أبوظبي.