أبوظبي: افتتاح أول حرم دولي لمعهد التكنولوجيا الهندي

وخلال الحفل، تم الإعلان عن شراكات استراتيجية بين فرع المعهد الجديد في أبوظبي والمعهد الأم في دلهي، بالإضافة إلى تعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة في أبوظبي مثل جامعات خليفة و محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و السوربون أبوظبي و زايد. تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات.