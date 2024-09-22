أبوظبي: اصطدام سيارتين بسبب تغيير المسار بتهور

وجهت شرطة أبوظبي، تذكيراً للسائقين، حذرتهم فيه من التجاوز المتهور وتغيير المسار في الإمارة.

ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على تويتر مقاطع فيديو تظهر خطورة تغيير المسار بطريقة مخالفة للقانون.

ويمكن للمركبات التي تستخدم جانب الطريق للتجاوز أن تصبح بسهولة عائقًا لمركبات الطوارئ. وهذه مخالفة خطيرة يعاقب عليها بغرامة قدرها 1000 درهم وست نقاط سوداء، وفقًا للمادة 42 من قانون المرور الاتحادي.