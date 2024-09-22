أبوظبي: اصطدام سيارتين بسبب تغيير المسار بتهور
وجهت شرطة أبوظبي، تذكيراً للسائقين، حذرتهم فيه من التجاوز المتهور وتغيير المسار في الإمارة.
ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على تويتر مقاطع فيديو تظهر خطورة تغيير المسار بطريقة مخالفة للقانون.
ويمكن للمركبات التي تستخدم جانب الطريق للتجاوز أن تصبح بسهولة عائقًا لمركبات الطوارئ. وهذه مخالفة خطيرة يعاقب عليها بغرامة قدرها 1000 درهم وست نقاط سوداء، وفقًا للمادة 42 من قانون المرور الاتحادي.
في الفيديو الأول، تظهر سيارة وهي تغير مسارها فجأة أثناء المرور بحافلة نقل عام، وتفوتها من مسافة قريبة، فيما كان من الممكن أن يؤدي إلى حادث خطير.
وفي الفيديو الثاني، تصطدم سيارة سيدان بسيارة أخرى بعد تغيير مسارها بتهور، مما أدى إلى وقوع حادث وأضرار جسيمة في الهيكل الخارجي للسيارة.
في مقطع فيديو ثالث، يمكن رؤية شاحنة مقطورة تغير مسارها على جانب الطريق، بينما تمر سيارات أخرى مسرعة في المسارات المخصصة لها. يوضح هذا المثال المخاطر الافتراضية التي تتعرض لها المركبات الأصغر حجمًا عندما تشارك المركبات الثقيلة في مثل هذه الأفعال.
شاهد الفيديو أدناه:
وحذرت الشرطة في وقت سابق السائقين من التحقق من النقاط العمياء أثناء تغيير المسار وعدم استخدام جانب الطريق للتجاوز.
وكان الانحراف المفاجئ أو الانحراف عن المسار من بين المخالفات الخمس الأولى التي تسببت في 71% من إجمالي الوفيات و61% من إجمالي الإصابات على طرق الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.
وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق في جميع أنحاء البلاد العام الماضي 352 حالة، بزيادة قدرها 3% مقارنة بـ 343 حالة وفاة مسجلة في عام 2022، ولكنها انخفضت بنسبة 8% مقارنة بـ 381 حالة وفاة مسجلة في عام 2021.