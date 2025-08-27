أبوظبي: إلزام مستأجرة بدفع إيجار متبقي للمالك

مع ذلك، ذكرت المحكمة أن قيام المستأجرة بإنهاء عقد الإيجار من جانب واحد لا يُشكل إنهاءً صحيحًا، إذ يشترط التراضي بموجب قانون المعاملات المدنية الإماراتي. كما أشارت المحكمة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الذي يؤكد أن الشيك يُشكل سندًا صحيحًا وواجب النفاذ.